Киев. 25 апреля. УНИАН. Первый вице-премьер-министр Украины, кандидат на должность Киевского городского председателя Александр ТУРЧИНОВ не видит целесообразности в принятии закона о двух турах выборов мэра Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

А.ТУРЧИНОВ назвал бесперспективным рассмотрение соответствующего законопроекта в Верховной Раде после вчерашних заявлений Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о применении вето к этому закону в случае принятия его в парламенте.

“Не стоит тратить время парламента. Мне грустно, что не только Виктор БАЛОГА, но и сам Виктор ЮЩЕНКО поддерживает Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, а следовательно - и продолжение существования коррупционных схем в Киеве”, - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, даже имея голоса для преодоления вето (необходимо 300 – УНИАН), парламент может просто не успеть этого сделать, поскольку у Президента есть 15 дней для того, чтобы принять решение о ветировании, и до дня голосования может не подписать (ВР после майских праздников возобновляет работу в пленарном режиме 13 мая - УНИАН).

“Раз не будет второго тура, будем побеждать в первом”, - отметил А.ТУРЧИНОВ.