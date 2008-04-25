Киевляне считают, что архетипом личности Черновецкого является трикстер, Кличка – герой, Турчинова – рыцарь - исследование

Киев. 25 апреля. УНИАН. Киевляне считают, что архетипом личности нынешнего мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО является трикстер, кандидатов на должность городского председателя Виталия КЛИЧКА – герой, Александра ТУРЧИНОВА – рыцарь.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила руководитель общественной организации «Новое поколение Украины», психолог Тамара ТУДВАСЕВА, которая презентовала результаты проведенного организацией социально-психологического исследования. Проводилось оно с целью изучить мнение киевлян относительно внеочередных выборов в Киеве и действующей городской власти.

Как отметила психолог, система архетипов - это сопоставление человека (в данном случае кандидата) с тем или иным образом на уровне глубинного подсознания.

«Первая ассоциация, которая приходила на ум нашим респондентам записывалась, и она была ассоциацией на ту или иную фамилию», - объяснила Т.ТУДВАСЕВА.

«В данном случае архетипическая ситуация по нашим кандидатам распределяется очень интересно: в основном ЧЕРНОВЕЦКИЙ – это трикстер, как бы это обидно не звучало для его последователей и поклонников, трикстер – это шут, трюкач; ТУРЧИНОВ – это рыцарь, герой, отец, иногда, это отцовская фигура; КЛИЧКО - это герой, однозначный герой, но и часто герой-любовник. Первая тройка очень архетипична, остальные кандидаты, к сожалению, не нашли своих архетипов, они не нашли свои образы и не могут представлять сейчас какую-то часть души людей в их выборе», - рассказала психолог.

Она сообщила, что в список также были включены кандидаты на должность мэра столицы Василий ГОРБАЛЬ, Виктор ПИЛИПИШИН, Николай КАТЕРИНЧУК, Александр ОМЕЛЬЧЕНКО и Сергей КУРЫКИН.

По данным Т.ТУДВАСЕВОЙ, для исследования были приглашены 70 человек из числа тех, кто участвовал в предшествующем эксперименту социологическом опросе, и на сегодня не определился со своим выбором кандидата в мэры Киева.

Также она сообщила, что с участием этих же людей был проведен специализированный психологический цветовой тест отношений. Психолог отметила, что результаты цветового теста во многом оказались схожи с ассоциативным экспериментом (по определению архетипов).

Цветовой тест предполагал, что каждому кандидату первой рейтинговой пятерки участник эксперимента должен сопоставить одну из предложенных 8 карточек по основным цветам. Методика, по словам Т.ТУДВАСЕВОЙ, позволяет выявить неосознаваемые симпатии или антипатии респондентов к кандидатам.

Так, Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ (его рейтинг в опросе 20,2%) большинство участников эксперимента дали малиновый цвет, чуть меньше, черный, далее идут - желтый, красный и коричневый. Как объяснила Т.ТУДВАСЕВА, малиновый цвет – это цвет инфантильности, несерьезности, цвет гламура и скандала; черный – цвет отрицания, тьмы, негатива; желтый – беззаботной радости, веселья, удовольствия; красный – активности, напора, сексуальности, победы и коричневый – «цвет потребности тела, желания получить удовольствие от жизни».

А.ТУРЧИНОВУ (19,5%) дали в основном зеленый цвет – цвет дисциплины, порядка, рационализма, цвет надежды; черный, красный и синий – цвет спокойствия, умиротворенности.

В.КЛИЧКО (16,2%), по словам Т.ТУДВАСЕВОЙ, получил в основном красный, желтый, коричневый и малиновый цвета.

В.ГОРБАЛЮ (5,5%) дали в основном синий цвет, а также серый и зеленый. По словам психолога, серый цвет – «великое ничто», что можно сейчас трактовать как то, что этот кандидат пока не проявил себя.

В.ПИЛИПИШИНУ (2,5%) респонденты в основном отдали серый, синий и зеленый цвета.

По информации Т.ТУДВАСЕВОЙ, в этом эксперименте не участвовал Н.КАТЕРИНЧУК, который в их социсследовании набрал 2,2% голосов; А.ОМЕЛЬЧЕНКО – 2,2%; С.КУРЫКИН – 0,7%. Сказали, что готовы проголосовать за другого кандидата 15,3% опрошенных и еще 15,7% - не определились.

Как сообщила руководитель организации «Новое поколение Украины», исследование проводилось с 21 по 23 апреля. Изначально в телефонном режиме (с 10.00 до 20.00) было опрошено 2 тыс. 5 респондентов. Им ставились 4 вопроса: принял бы респондент участие в выборах, если они будут в ближайшее воскресенье; кому из перечисленных кандидатов на должность Киевского городского председателя он отдал бы свой голос; как оценивает деятельность действующего мэра и выполнил ли Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ свои предвыборные обещания.

Согласно полученным данным, 68,1% согласны были принять участие в выборах в ближайшие выходные, 13,4% - нет, 18,5% - не определились с ответом.

72% опрошенных сказали, что «скорее негативно» или «совсем негативно» оценивают деятельность городского председателя, а 17,9% - «целиком позитивно» и «скорее позитивно». Сказали, что им все равно - 4,6% респондентов, 5,5% - не смогли ответить.

Относительно предвыборных обещаний, то 76,7% ответили, что не согласны с тем, что они выполнены, 14,3% считают, что выполнил; 4,5% ответили, что им все равно и столько же не смогли ответить.

Опрашивались люди в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не более 2,3%.