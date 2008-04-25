Общественный Суд Украины выступает против создания Национального бюро расследований на базе правоохранительных структур

Киев. 25 апреля. УНИАН. Общественный Суд Украины выступает против создания Национального бюро расследований на базе правоохранительных органов.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель суда Анатолий МИСЯЦ.

По его словам, "Общественный Суд поддерживает инициативу Президента о создании Национального бюро расследований и настаивает на необходимости его создания", но это бюро должно создаваться не на базе Министерства внутренних дел или Генеральной прокуратуры, а в него должны войти представители общественных организаций, правозащитники, журналисты, "которые имеют опыт расследования".

Такую позицию организации А.МИСЯЦ объяснил тем, что правоохранительные органы Украины "себя дискредитировали".

"Общественный Суд Украины получает сотни обращений и сигналов на беззаконие работников МВД. Нам известны тысячи фактов неправомерных действий работников МВД, но нам малоизвестны факты реального наказания работников МВД, которые цинично нарушили права и свободы человека", - сказал он.

В качестве примера А.МИСЯЦ привел ситуацию, в которой недавно оказались руководители столичных автостанций "Дачная" и Центральный автовокзал государственного предприятия “Киевпассервис".

По его словам, эти лица по надуманным обстоятельствам были на несколько часов задержаны сотрудниками милиции. Такие действия работников правоохранительных органов А.МИСЯЦ связывает с их определенной заинтересованностью в работе нелегальных автоперевозчиков.

В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции начальник отдела нормативно-правовой работы ГП "Киевпассервис" Александр ДЯДЮК проинформировал, что в столице работают достаточно много автоперевозчиков, которые не имеют лицензий на право предоставления такого рода услуги. В частности, он отнес к ним автоперевозчиков, которые паркуют свои микроавтобусы неподалеку от станции метро "Черниговская".

Как заметил А.ДЯДЮК, "Киевпассервис" неоднократно обращалось в разные контролирующие органы, но “практической помощи” не получило, в том числе и от милиции.