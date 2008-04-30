Пресс-релиз подготовлен по данным последнего социологического опрашивания проведенного с 25 по 29 апреля 2008 г. в г. Киеве на тему: «Киевские выборы: итоги второй волны телефонных исследований» социологической компанией „Нью-Имидж маркетинг групп”. Было проведено репрезентативное социологическое опрашивание жителей г. Киева. Методом телефонного опрашивания опрошено 1200 респондентов за квотной выборкой, которая репрезентует взрослое население г. Киева (старше 18 лет) по возрасту и полу. Количество опрошенных в каждом районе есть пропорциональным к количеству жителей старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,8%.

Ниже представлено распределение ответов киевлян, на вопрос: «Если бы выборы мэра г. Киева состоялись в ближайшее воскресенье, то за кого бы Вы проголосовали?»

Л.Черновецкий - 31,2%, В.Кличко - 18,5% Г.Катеринчук - 16,5%, О.Турчинов - 9,3%, О.Омельченко – 5%, В.Горбаль - 1,7%, В.Пилипишин - 2,2%, Другой кандидат - 1,5%, Против всех - 4,8% Трудно сказать - 9,3%.

Расположение политических сил на внеочередных досрочных выборах в Киевсовет распределились следующим образом, трех процентный барьер могут пройти:

Если бы выборы депутатов к Киевсовет состоялись в ближайшее воскресенье, то за какой блок/партию Вы бы проголосовали?

БЮТ - 23,2%, Блок Черновецкого - 22,4%, Блок Кличка - 12,6%, ПР - 8,4%, НУНС - 6,5%, Блок Катеринчука - 5,1%, Блок Омельченко - 2,2%, Блок Литвина - 2,1%, КПУ - 1,5%, ГАК - 1,3%, СПУ - 1,1%, ПЗУ - 0,4%, другие партии - 2,1%, Не определились -12,1%

За выводами представителя компании Андрея Прокопенко, данные цифры, определяются динамикой развертывания полевых кампаний кандидатов, что привело к повышению рейтингов ключевых кандидатов Л.Черновецкого, В.Кличка, М.Катеринчука.

По словам политического эксперта Дмитрия Громакова наиболее значительное повышение рейтинга М.Катеринчука, связанное с «двумя выигранными судебными делами против попыток ТИК снять Катеринчука с регистрации, что значительно консолидировало его электорат, и определило его как главного оппозиционного кандидата».

О компании

Социологическая компания, «Нью-Имидж маркетинг групп» работает на рынке с 2003г. основной сферой деятельности которой есть проведение социальных, маркетинговых и политических исследований.