Свыше 30% киевлян проголосовали бы за Черновецкого, если бы выборы мэра Киева состоялись в ближайшее воскресенье - опрос

Киев. 30 апреля. УНИАН. Если бы выборы Киевского городского председателя Киева состоялись в ближайшее воскресенье, за нынешнего мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО свои голоса отдали бы 31,2% избирателей столицы.

Такие данные социологического исследования представил сегодня на пресс-конференции в УНИАН эксперт исследовательского центра «Нью-имидж маркетинг групп» (Харьков) Андрей ПРОКОПЕНКО.

Кроме того, согласно опросу, за Виталия КЛИЧКО проголосовали бы 18,5% респондентов, Николая КАТЕРИНЧУКА – 16,5%, Александра ТУРЧИНОВА – 9,3%, Александра ОМЕЛЬЧЕНКО – 5,%, Василия ГОРБАЛЯ – 1,7%, Виктора ПИЛИПИШИНА – 2,2%, другого кандидата – 1,5%, против всех – 4,8%, трудно было ответить 9,3%.

Относительно выборов в Киевсовет результаты опроса свидетельствуют, что барьер в 3% преодолели бы 5 политических сил: БЮТ – 23,2% голосов избирателей, Блок Черновецкого – 22,4%, Блок Кличко – 12,6%, НУ-НС – 6,5%, Партия регионов – 8,4%, Блок Катеринчука – 5,1%.

При этом Блок Литвина набрал бы 2,1%, КПУ – 1,5%, СПУ – 1,1%, «Общественный актив Киева» – 1,3%, Блок Омельченко – 2,2%, ПЗУ – 0,4%, другие партии – 2,1%, не определились 12,1% опрошенных.

Методом телефонного опроса 25-29 апреля было опрошено 1 тыс. 200 респондентов по квотной выборке, представляющей взрослое население Киева (старше 18 лет). Количество опрошенных в каждом районе города является пропорциональным к количеству жителей старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,8%.

*** Социологическая компания «Нью-имидж маркетинг групп» работает на рынке с 2003 года. Основной сферой деятельности является проведение социальных, маркетинговых и политических исследований.