1 мая низовые организации ФПУ проведут в регионах акции протеста с требованием сменить руководство профсоюза

Киев. 30 апреля. УНИАН. 1 мая низовые организации Федерации профсоюзов Украины проведут акции протеста во всех регионах страны с требованием сменить руководство ФПУ и реформировать профсоюзы.

Об этом заявил председатель комитета защиты прав членов ФПУ Николай ДЕРКАЧ на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, комитет был создан низовыми организациями профсоюза, которые видят необходимость кардинальной перестройки ФПУ.

Н.ДЕРКАЧ отметил, что сегодня руководство профсоюза во главе с председателем ФПУ Александром ЮРКИНЫМ занимаются распродажей имущества профсоюзов и тратят взносы простых членов, вместо того, чтобы защищать их права.

Член новосозданного комитета Василий ЮРЬЕВ отметил, что сегодня из профсоюзов вышло больше миллиона членов (из 10 млн. – УНИАН), поскольку видят неэффективность деятельности ФПУ. Именно поэтому, комитет будет инициировать проведение круглого стола с властью относительно необходимости реформирования профсоюзов. Он отметил, что комитет не ставит самоцелью замену руководства профсоюза, но убежден, что это неминуемо произойдет: “мы обращаемся к Министерству внутренних дел, генеральному прокурору по поводу действий правления федерации, ведь уже столько возбуждено уголовных дел и ни одно не доведено до конца. Наверно, это кому-то выгодно, наверно, кто-то за это получает дивиденды”. Он выразил убеждение, что после тщательной проверки деятельности руководства ФПУ многие из них могут очутиться за решеткой.

Н.ДЕРКАЧ привел пример по профсоюзным санаториям – в советское время их насчитывалось 350, сейчас осталось 119.

Члены комитета защиты прав членов ФПУ пригласили всех членов профсоюза прийти завтра в 11.00 к Дому профсоюзов в Киеве на акцию протеста. О времени и месте аналогичных акций в регионах, они пообещали сообщить на местном уровне.