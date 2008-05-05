Перевыборы мэра Киева проводятся из-за того, что власти Киева не разрешают вести незаконное строительство в столице – Журавский

Киев. 5 мая. УНИАН. Перевыборы мэра Киева и депутатов Киевсовета проводятся из-за того, что действующая власть Киева не разрешают вести незаконное строительство в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации и член «первой» десятки избирательного списка Блока Леонида Черновецкого Виталия ЖУРАВСКИЙ.

Он сообщил, что после прихода к власти Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО в городе Киеве был отменен ряд незаконных землеотводов.

«С Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ и его командой пытались договориться – не вышло, дальше пытались давать взятки – не вышло, пытались запугать – не вышло. Убедившись в тщетности привычных для застройщиков методов, они прибегли к радикальным шагам – перевыборам мэра и депутатов Киевсовета», - сказал В.ЖУРАВСКИЙ.

«Под угрозой оказалась утрата миллиардных прибылей. Я хотел бы это подчеркнуть. И эти застройщики приняли решение – не делегировать своих представителей в политические силы и блоки, которые сегодня воюют за места в Киевсовете, а самим туда войти», - отметил он. «И между ними нет никакой разницы – входят ли они в БЮТ, НУ-НС или в Блок Кличко. Идеология очень простая – получить сверхприбыли», - сказал заместитель председателя КГГА.

В.ЖУРАВСКИЙ заявил, что по списку БЮТ баллотируются застройщики «ТУРЧИНОВ, КУРОВСКИЙ, МОСКАЛЬ, БОРИСЕНКО, ШЕВЧЕНКО», по списку Блока Виталия Кличко – «ПАРЦХАЛАДЗЕ, АНДРИЕВСКИЙ, ИЩЕНКО, СТРАННИКОВ», по списку блока НУ-НС – «ТОЛМАЧОВ, СИРОТИН».

«Вот кто причастен к дерибану земли и громче всех кричит – держи вора. А как говорит народная мудрость – на воре и шапка горит», - сказал он.

В.ЖУРАВСКИЙ убежден, что именно из-за нежелания терять миллиардные прибыли застройщики пролоббировали проведение досрочных выборов в столице.

В свою очередь сопредседатель фракции Блока Леонида Черновецкого в Киевсовете Алла ШЛАПАК сообщила, что действующая власть столицы создала реестр конфликтных застроек, в котором больше 100 объектов. «В этом реестре находится информация, обнародования которой боятся люди, прячущиеся в списках БЮТ, НУ-НС и Блока Кличко. Эти материалы угрожают их бизнесу», - сказала она.

А.ШЛАПАК отметила, что в реестре нет ни одного объекта, для которого земля отводилась после выборов мэра в 2006 году. Все эти землеотводы датируются 2002, 2003, 2005 годами, а последние - мартом 2006 года, когда прежние руководители города поняли, что теряют власть.

А.ШЛАПАК также сообщила, что за последние 2 года на основании приказов избирателей, которые поступают в Блок Леонида Черновецкого, было отменено более 30 скандальных застроек.