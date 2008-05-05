Новый мэр Киева должен быть представителем оппозиции - Горбаль

Киев. 5 мая. УНИАН. Народный депутат Украины, кандидат на пост Киевского городского председателя от Партии регионов Василий ГОРБАЛЬ убежден, что новый мэр столицы должен быть представителем оппозиции.

Об этом В.ГОРБАЛЬ заявил сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

По его словам, в нынешней ситуации только новый мэр, «необремененный обязательствами перед какой-либо из соперничающих политических сил, находящихся сегодня при власти, может осуществить реформаторские шаги в столице».

В.ГОРБАЛЬ считает, что только при мэре от оппозиции город сможет реально развиваться, повыситься рост благосостояния киевлян. «Это в корне пресечет попытки использовать Киев в качестве разменной монеты в политических игрищах», - убежден кандидат на должность мэра столицы.

На пресс-конференции В.ГОРБАЛЬ зачитал заявление, в котором, в частности сказано: «Парадокс в том, что выборы как единственный способ народного волеизъявления, признаваемый сегодняшней демократической коалицией, как раз усилиями ее представителей превратились уже в спортивное состязание, лишенное всякого реального смысла».

В.ГОРБАЛЬ считает, что сегодня в Киеве «расцвел один только социальный популизм». По его словам, во время кампании по выборам мэра Киева вместо серьезной концептуальной дискуссии по вопросам развития столицы можно увидеть только лозунги «и ничем неприкрытое самолюбование собой или теми политическими фигурами, за широкой спиной которых выглядывает кандидат».

В.ГОРБАЛЬ призывает политиков, в частности, провести «крайне необходимую законотворческую работу в части совершенствования законодательных актов, регулирующих правовые вопросы в столице», прекратить «социальный популизм и продолжать поиски конструктивных концепций развития города».