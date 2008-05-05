«Регионал» Горбаль считает реальным использование сценария со стороны БЮТ или Черновецкого по срыву выборов в Киеве

Киев. 5 мая, УНИАН. Народный депутат Украины, кандидат на пост мэра Киева от Партии регионов Василий ГОРБАЛЬ считает реальным использование сценария со стороны БЮТ или Блока Леонида Черновецкого по срыву выборов в Киеве.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

По словам В.ГОРБАЛЯ, в ситуации, когда нынешний мэр Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ не будет переизбран на эту должность, а БЮТ не наберет большинство в Киевсовете, то возможны обвинения одной из сторон в фальсификации результатов выборов.

По его словам, в таком случае будут организовываться митинги, где будут звучать обвинения в адрес оппонентов в фальсификациях.

«В такое развитие сценария я абсолютно верю, и в развитии такого сценария могут быть заинтересованы как БЮТ, так и сам ЧЕРНОВЕЦКИЙ», - сказал В.ГОРБАЛЬ.

По его словам, очень важным в этом случае будет то, как избирательная кампания будет проводиться в последнюю неделю 19-25 мая (выборы в Киеве назначены на воскресенье, 25 мая – УНИАН).

В.ГОРБАЛЬ подчеркнул, что «во время этой кампании полно нарушений», поэтому «формально поводов для обращения в суды - несметное количество».