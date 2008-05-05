Горбаль прогнозирует противостояние в новом Киевсовете, поскольку ни одна политическая сила не будет иметь большинства

Киев. 5 мая, УНИАН. Народный депутат Украины, кандидат на должность мэра Киева от Партии регионов Василий ГОРБАЛЬ прогнозирует противостояние в новоизбранном столичном городском совете, поскольку ни одна политическая сила не будет иметь в нем большинства.

Об этом В.ГОРБАЛЬ заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, по результатам выборов «ни одна из политических сил не будет доминирующей на киевском Олимпе». Он считает, что «ни у БЮТ, ни у Блока Черновецкого нет шансов собрать большинство в Киеве».

По мнению В.ГОРБАЛЯ, поэтому уже сегодня можно прогнозировать, что противостояние между политическими силами Киевсовете нынешнего созыва будет продолжаться и после выборов совета следующего созыва.

«Ни одна из этих политических сил - БЮТ и Блок Черновецкого - не в состоянии сформировать большинство в Киевсовете, и мы обречены на вечный кризис в городе Киеве», - убежден В.ГОРБАЛЬ.

По его словам, между этими политическими силами «идет обычное соревнование в социальном популизме». В.ГОРБАЛЬ добавил, что в этом лидеры своих блоков Юлия ТИМОШЕНКО и Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ - «близнецы-братья».

«Их различает разве что гардероб, но в Луи Виттона есть и мужская линия, так что Леонид Михайлович может приобрести костюмы от Луи Виттона, и тогда действительно они ничем не будут отличаться, поскольку в подходах абсолютно одинаковые люди».

В.ГОРБАЛЬ считает, что политическим силам в Киевсовете нужно будет договариваться, «нужно будет строить мосты друг с другом и вести консультации». Он выразил готовность способствовать объединению политических сил вокруг вопросов, которые волную киевлян. По словам В.ГОРБАЛЯ, он имеет подобный опыт. «Я умею проводить качественные переговоры с точки зрения нахождения компромиссов», - подчеркнул кандидат в мэры Киева.