Кандидат в депутаты Киевсовета Бондаренко считает «циничным» заявление Блока Черновецкого о возможном срыве выборов

Киев. 5 мая. УНИАН. Кандидат в депутаты Киевсовета от БЮТ Владимир БОНДАРЕНКО считает «циничным» заявление Блока Леонида Черновецкого о возможном срыве выборов в Киеве 25 мая.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

“Заявление Блока Черновецкого о срыве выборов цинично. То, что БЮТ не допускает к работе в участковых избирательных комиссиях своих представителей, - ложь полная”, - сказал В.БОНДАРЕНКО, отметив, что на сегодняшний день БЮТ список всех своих представителей подал в территориальные избирательные комиссии.

В то же время В.БОНДАРЕНКО допустил, что выборы 25 мая могут быть сорваны. “Технические кандидаты от того блока, который будет чувствовать проигрыш, в последний момент, когда уже нужно будет считать голоса и организовывать работу комиссии непосредственно на участках, могут отозвать или не допустить своих людей. Таким образом, избирательный участок не открывается, и будет срыв”, - сказал он.

Относительно определения единого кандидата на мэра Киева от демократических сил, по убеждению В.БОНДАРЕНКО, единым кандидатом сегодня является представитель БЮТ Александр ТУРЧИНОВ.

“КЛИЧКО, КАТЕРИНЧУК и ОМЕЛЬЧЕНКО идут как самовыдвиженцы, то есть они не являются представителями политических сил. Пока еще у нас есть единый кандидат - ТУРЧИНОВ”, - сказал он.

В.БОНДАРЕНКО также считает, что выборы мэра Киева необходимо проводить в два тура.

“Президент мог бы учесть мнение народа, который на первом туре определил бы двух лидеров, а дальше между ними определил бы победителя. Позиция Президента отвергает мнение народа и делает этот выбор выбором между политиками, а не выбором народа”, - считает В.БОНДАРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сопредседатель фракции Блока Леонида Черновецкого в Киевсовете Алла ШЛАПАК заявила, что структура представительства политических сил в руководстве и списках участковых избирательных комиссий создает предпосылки для фальсификаций или срыва выборов 25 мая в Киеве.

А.ШЛАПАК отметила, что сегодня в некоторых районах города работа комиссий игнорируется оппонентами Блока Леонида Черновецкого. «Комиссии не собираются на заседания», - сказала она. Поэтому, по ее словам, существует угроза срыва выборов 25 мая.