Украинская партия представила свою первую “пятерку” списка кандидатов в депутаты Киевсовета

Киев. 5 мая. УНИАН. Украинская партия представила свою первую “пятерку” избирательного списка на выборы Киевского городского совета.

Как сообщил по этому поводу сегодня на пресс-конференции в УНИАН №1 списка Украинской партии Михаил РАТУШНЫЙ, команда Украинской партии состоит из квалифицированных патриотов, которые имеют управленческое, экономическое, юридическое и инженерное образование.

В частности, кроме М.РАТУШНОГО, в “пятерку” вошли бывший военнослужащий Олег ОЛИЙНЫК, историк Владимир СЕРГИЙЧИК, экономист Андрей НОВАК и студент Александр РЕЗНИЧЕНКО.

М.РАТУШНЫЙ отметил, что в случае победы на выборах Украинская партия будет выступать: за предоставление права общине контролировать распределение бюджетных средств города и кадровые назначения должностных лиц; за передачу части властных полномочий от городского в районные советы и территориальные общины; за ограничение излишних полномочий городского председателя.

Также партия обещает инициировать запрещение продажи киевской земли и имущества общины. По убеждению Украинской партии, передача земли в пользование должна происходить только через открытые аукционы и на условиях аренды. Партия также планирует ввести специальный налог в городской бюджет на развитие украинского языка и культуры за использование иностранного языка в публичных названиях и надписях.