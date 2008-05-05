В Киеве 15 мая пройдут общественные слушания о качестве жилищно-коммунальных услуг

Киев. 5 мая. УНИАН. В Киеве 15 мая пройдут общественные слушания на тему «Проблемы предоставления киевлянам качественных жилищно-коммунальных услуг и пути их решения».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава правления Общественной организации «Союз собственников жилья Киева» Сергей ДЕДОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, организатором проведения слушаний являются ОО «Союз собственников жилья Киева» и «Ассоциация «Территориальная община».

С.ДЕДОВ подчеркнул, что таким образом организации решили реализовать свое право на общественный контроль над качеством коммунальных услуг. Он добавил, что мероприятия было задумано «еще до выборов».

На слушаниях планируется обсудить следующие вопросы: тарифы на ЖКУ, предоставление финансирования жилищно-строительным кооперативам (ЖСК) и объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) из бюджета Киева, состояние придомовых территорий и природной среды столицы.

По словам главы правления Союза, придомовые территории в домах ОСББ и ЖСК зачастую не приватизированы, поэтому они застраиваются даже без предупреждения землепользователей. Он считает, что следует упростить порядок получения землеотводов придомовых территорий, закрепить их границы, а также ввести мораторий на отвод придомовых территорий на два года, чтобы упорядочить их учет.

С.ДЕДОВ отметил, что «изюминкой» мероприятия будет предоставление участниками оценки работы городской и районных властей и их отношение к ЖСК и ОСМД.

Среди приглашенных на слушания - главы ЖСК, ОСМД всех районов Киева, руководители подразделений КГГА, заместители глав райгосадминистраций по жилищной сфере, кандидаты на пост мэра Киева.

С.ДЕДОВ добавил, что застройка придомовых территорий ухудшает качество коммунальных услуг, поскольку снижается давление воды в водопроводных сетях и температура - в теплосетях.

В свою очередь член правления «Союза собственников жилья Киева» Михаил КАЛЬТАГЕЙ СЕР сообщил, что тарифная политика в столице очень неопределенная и запутанная. Он считает, что тарифы на коммунальные услуги должны расти постепенно, а структура тарифов и объемы потребления услуг должны быть прозрачными и понятными потребителю.

М.КАЛЬТАГЕЙСЕР отметил, что из-за несбалансированности тарифов нарушается финансовая система содержания домов. При этом на финансовое состояние ОСМД и ЖСК серьезно влияют и льготы, которые предоставляются по профессиональному признаку вместо того, чтобы предоставлять их тем, кто в этом нуждается.

По мнению главы ЖСК «Электрон-2» Светланы КУЗЮКОВОЙ, киевской власти следует определить производителей и предоставителей коммунальных услуг для того, чтобы жители домов могли заключать с ними прямые договора. Она считает, что заключение прямых договоров поспособствует ликвидации задолженностей по оплате ЖКУ и обезопасит дома от банкротства.

По данным Союза, на сегодня под управлением ОСМД и ЖСК находится около 25% жилья в Киеве. При этом столица находится на 19-м месте по темпам создания ОСМД в Украине. В 2007 году в Киеве было создано всего 42 ОСМД, в 2006 году - 65 объединений.

Слушания пройдут в большом зале Центрального дома офицеров (ул. Грушевского, 30/1).