Украинские аудиторы опасаются вытеснения с отечественного рынка

Киев. 5 мая. УНИАН. Представители украинских профессиональных аудиторских организаций опасаются, что в случае принятия изменений Закона «Об аудиторской деятельности», предложенных народными депутатами Василием ШПАКОМ (Блок Литвина) и Михаилом ПОЛЯНЧИЧЕМ (НУНС), украинские аудиторские фирмы и аудиторы будут вытеснены с отечественного рынка услуг, поскольку их работа попадет под регулирование государственных органов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили представители Аудиторской палаты Украины, Союза аудиторов Украины, Федерации профессиональных бухгалтеров и аудиторов Украины.

Кроме того, по их мнению, изменения, предложенные депутатами и одобренные профильным парламентским комитетом, ограничивают гражданские права аудиторов, ограничивая их возможность работать «по совместительству».

«Запрещается аудиторам любое получение доходов, кроме аудиторской деятельности, а многие аудиторы работают бухгалтерами, финансовыми директорами, преподавателями и т.д.», - заявил вице-президент Союза аудиторов Украины Михаил КРАПИВКО.

Участники пресс-конференции отметили, что изменениями закона, которые меняют схему формирования Аудиторской палаты, увеличивается зависимость аудиторской работы от государства. «В результате, украинский аудит получает обособленное место полуфискального полуполитизированного органа», - отметил М.КРАПИВКО.

Участники пресс-конференции высказали надежду, что изменения к закону, которые, по их словам, не одобрены Министерством финансов Украины, не будут приняты. «Мы надеемся, что этот документ вообще не будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады», - заявила член Аудиторской палаты Украины Ирина ПАВЛОВА.