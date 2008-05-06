На досрочных выборах мэра Киева победит Турчинов с результатом почти 30% голосов – опросы

Киев. 6 мая. УНИАН. На досрочных выборах мэра Киева победит Александр ТУРЧИНОВ с результатом почти 30% голосов избирателей.

Соответствующий социологический опрос сегодня на пресс-конференции в УНИАН презентовала руководитель Общественной организации “Новое поколение Украины” Тамара ТУДВАСЕВА.

В частности, в соответствии с результатами опроса, за А.ТУРЧИНОВА готовы проголосовать 27,3% опрошенных, за Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО – 22,4%; за Виталия КЛИЧКО 13,1%; за Василия ГОРБАЛЯ - 6,1%; за Николая КАТЕРИНЧУКА – 2,4%; за Виктора ПИЛИПИШИНА – 2,2%; за Александра ОМЕЛЬЧЕНКО – 1,4%. Готовы поддержать другого кандидата – 10,2% респондентов, не определились с выбором – 14,3%.

В то же время, на выборах в Киевский городской совет за БЮТ готовы проголосовать – 42,4%; за Блок Черновецкого – 16,8%; за Блок Виталия Кличко – 10,9%; за Партию регионов – 6,7%; за Блок Владимира Литвина – 2,1%; за Блок Николая Катеринчука – 1,9%; за блок Александра Омельченко – 1,3%. Готовы поддержать другие политические силы - 4,3% респондентов, не определились с выбором – 13%.

Также Т.ТУДВАСЕВА сообщила, что планируют принимать участие в голосовании на досрочных выборах власти столицы – 69,3 %, не будут принимать участия в голосовании –11,6%; еще не определились 19,1%.

Опрос проводился со 2 по 3 мая 2008 года во всех районах Киева. Опрошены 1 тыс. 574 респондента. Статистическая погрешность составляет –2,3%.