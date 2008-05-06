Свыше 70% киевлян негативно оценивают деятельность Черновецкого в должности мэра Киева – опрос

Киев. 6 мая. УНИАН. Больше 70% киевлян негативно оценивают деятельность Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО в должности мэра Киева.

Такие данные социологического опроса презентовала сегодня на пресс-конференции в УНИАН руководитель общественной организации “Новое поколение Украины” Тамара ТУДВАСЕВА.

В частности, по данным исследования, 33,1% опрошенных оценивают робу Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО “скорее негативно, чем позитивно”; 39,2% – “негативно”.

“Положительно” оценивают работу действующего мэра 6,9% киевлян; “скорее положительно, нежели отрицательно” – 10% опрошенных.

4,5% респондентов избрали ответ “мне это безразлично”, а 6,3% – “тркдно сказать”.

Также 74,2 % опрошенных, по данным соцопроса, считают, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ не выполнил свое предвыборное обещание улучшить состояние дел в городе. Противоположного мнения придерживается 13,8% респондентов. 4,6% опрошенных безразлично относятся к выполнению мэром предвыборных обещаний, а 7,4% затруднились ответить.

Кроме того, 82,1% опрошенных заметили, что не одобряют деятельность команды Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО относительно продажи земель киевской городской общині. Одобряют такие действия 4,7% респондентов, 7,7% опрошенных ответили “мне это безразлично”, а 5,5% – “трудно сказать”.

Опрос проводился со 2 по 3 мая 2008 года во всех районах Киева. Были опрошені 1 тыс. 574 респондента. Статистическая погрешность составляет – 2,3%.