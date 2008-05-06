Супрун призывает киевлян реализовать свое конституционное право на безоплатную приватизацию земельного участка до 0,1 га

Киев. 6 мая. УНИАН. Лидер Народно-демократической партии Людмила СУПРУН призывает киевлян реализовать свое конституционное право на безоплатную приватизацию земельного участка в размере до 0,10 гектаров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Л.СУПРУН заявила, что такое право гарантировано Конституцией и Земельным кодексом и реализовать его абсолютно реально для каждого киевлянина. При этом лидер НДП отметила, что на сегодня таким правом уже воспользовались около 16 млн. граждан Украины, живущих в сельской местности.

Л.СУПРУН подчеркнула, что НДП готова предоставить всю необходимую консультативную информацию по этому вопросу всем желающим. Для этого партия открыла специальную бесплатную многоканальную телефонную линию 522 91 99. Лидер НДП призвала всех киевлян, желающих получить свой земельный участок, написать соответствующее заявление в адрес Киевского городского совета. К ней также необходимо присоединить ксерокопию паспорта и справки о составе семьи.

Лидер НДП призвала остальные политические силы присоединиться к этой инициативе и всячески способствовать, чтобы каждый желающий житель Киева на протяжении 2008-2009 лет смог получить свой земельный участок. Она также заявила, что в случае отказа представителей Киевского горсовета регистрировать заявления киевляне должны обращаться по указанному телефону, чтобы получить юридическую консультацию относительно своих дальнейших действий.