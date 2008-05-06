Среди кандидатов на должность мэра Киева лидирует Черновецкий, а среди политсил, идущих в Киевсовет, его блок - опрос

Киев. 6 мая. УНИАН. Среди кандидатов на должность мэра Киева лидирует Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ (34,6%), а среди политических сил, которые баллотируются в Киевсовет - его блок (24,4%). Такие данные сообщил на пресс-конференции в УНИАН директор фирмы “Юкрейниан социолоджи сервис” Александр ВИШНЯК.

По его словам, опрос фирмой был проведен с 19 по 25 апреля и 29-30 апреля. Он объяснил, что разрыв в опросе был связан с праздниками. Опрошены 1500 респондентов. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,6%.

А.ВИШНЯК отметил, что согласно опросу, если бы выборы Киевского городского председателя состоялись в первые дни мая, то Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ набрал бы 36-41% голосов, Виталий КЛИЧКО - 20-24%, Александр ТУРЧИНОВ - 10-15%, Николай КАТЕРИНЧУК - 5-8%, Александр ОМЕЛЬЧЕНКО - 3-6%, Виктор ПИЛИПИШИН – 3-5%, Василий ГОРБАЛЬ - 2,4-4,5%. По словам А.ВИШНЯКА, остальные кандидаты набирают менее 2% голосов.

А.ВИШНЯК также отметил, что, согласно опросу, в Киевсовет проходят Блок Черновецкого (среди всех опрошенных готовы голосовать - 22,4%), БЮТ (11,2%), Блок Кличко (9,8%), Блок Катеринчука (5,7%), Партия регионов (5,4%), Блок Литвина (4,2%). В то же время имеют шансы попасть в Киевсовет - Блок Омельченко (2,6%) и блок НУ-НС (2,1%).