Бюджет Киева был бы в три раза большим, если бы продажа коммунального имущества и земель происходила на аукционах - БЮТ

Киев. 6 мая. УНИАН. Если бы продажа коммунального имущества и земель столицы происходила на аукционах, то бюджет Киева был бы в три раза большим.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявила лидер фракции БЮТ в Киевсовете Татьяна МЕЛИХОВА.

“Если бы земельные участки, имущество городской общины было бы продано или передано в аренду с аукциона, то мы бы имели в бюджет города Киева три годовых бюджета”, - сказала Т.МЕЛИХОВА.

По ее словам, незаконно были переданы 2,5 тыс. га земель, а 80% объектов коммунальной собственности были приватизированы на неконкурентных принципах, означающими, что поступления в бюджет столицы были минимальны.

По ее убеждению, это дало бы возможность увеличить социальные выплаты Киевсовете втрое.

Т.МЕЛИХОВА также подчеркнула, что все надбавки, которые получают учителя, медики и социальные рабочие, не являются прихотью или доброй волей действующего мэра, поскольку это является решением Киевсовета.

Она также заметила, что именно фракция БЮТ инициировала учреждение муниципальных надбавок для медиков – 50% к должностному окладу, учителям – 20% к должностному окладу.

Т.МЕЛИХОВА отметила, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ как руководитель исполнительной власти “обязан придерживаться решений, проголосованных Киевсоветом”.

По ее словам, через темные сделки действующей власти община Киева лишилась банка “Хрещатик”, а коммунальные СМИ занимаются лишь пиаром Блока Черновецкого.