Посол Грузии в Украине называет ”военной интервенцией России” обострение в зоне грузинско-абхазского конфликта

Киев. 6 мая. УНИАН. Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Украине Мераб АНТАДЗЕ называет "военной интервенцией России" последнее обострение ситуации в зоне грузинско-абхазского конфликта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Обострение ситуации в зоне конфликта - это, языком дипломатии, военная интервенция России против Грузии и попытка нарушения территориальной целостности Грузии", - сказал М.АНТАДЗЕ. При этом он добавил, что грузинская сторона имеет "непосредственные доказательства того, что Россия является непосредственным участником конфликта под прикрытием миротворческих сил".

По мнению посла, "стремление Грузии в НАТО и независимая внешняя политика были одной из причин российской активности" в Абхазии.

В тоже время М.АНТАДЗЕ назвал риторикой заявления российских политиков о том, что Грузия намерена ввести войска в Абхазию. "Грузия заявляла и заявляет, что намерена решить конфликт исключительно мирными целями", - подчеркнул он.

По словам М.АНТАДЗЕ, дипломатическая активность его страны направлена на то, чтобы избежать эскалации конфликта в регионе, и Грузия в дальнейшем будет искать точки соприкосновения для решения проблемы.

"Мы считаем, что надежда еще есть и активность международного сообщества приведет к тому, что мы сядем за стол переговоров... Грузии, как никогда, нужна стабильность", - добавил посол.

В контексте сказанного он отметил, что грузинская дипломатия, информируя международную общественность о ситуации в зоне конфликта, преследует одну цель: "чтобы Россия воздержалась от действий, которые могут привести к непредсказуемым последствиям в регионе в целом".