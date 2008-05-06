Международные автоперевозчики довольны результатами сегодняшних переговоров и пока не будут бастовать - АсМАП

Киев. 6 мая. УНИАН. Международные автоперевозчики довольны результатами сегодняшних переговоров c Минтрассвязи и Гостаможслужбой и пока не будут бастовать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины (АсМАП) Юрий КУЧИНСКИЙ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Встречи считаем позитивные, надеемся еще провести встречу с налоговой администрацией (в частности, относительно налога на ввоз новых автомобилей) и МИДом (относительно виз)», - отметил он.

По его словам, все встречи с главными ведомствами, с кем работают перевозчики, - Минтрассвязи и Гостаможслужбой - состоялись. В то же время Ю.КУЧИНСКИЙ отметил, что с Киевской городской государственной администрацией, которую представлял 1-й заместитель главы администрации Денис БАСС, «диалога не получилось», и перевозчики по-прежнему требуют отмены решения КГГА о запрете въезда грузовиков в столицу.

По словам ЮКУЧИНСКОГО, сегодняшняя предупредительная акция протеста перевозчиков показала, насколько необдуманным является это решение. «Мы провели предупредительную акцию, мы взяли автомобили, которые вошли в город с двух сторон, и показали, что ждет город, когда они все вместе двинутся в город. Мы с западного и восточного направлений пошли и проехали только часть города - а движение сегодня остановилось на 3-4 часа. Мы показали, что такое, когда там, за пределами (Киева) транспорт будет отстаиваться, и потом в одно время ему позволят двигаться», - отметил он.

По словам главы забастовочного комитета АсМАП Сергея ЧАЛОГО, перевозчики не против объезжать Киев, однако для этого необходимо развить соответствующую инфраструктуру. Он отметил, что если решение о запрете грузовикам въезжать в столицу вводить сейчас, то на подъездах к Киеву будут очереди свыше 100 км. «Если взять два стратегических направления – восточное и западное – то в восточном направлении этот поезд автомобилей может стоять до города Пырятин (150 км), а в западном - 125 км - до Житомира. Вряд ли киевляне будут благодарны, когда эти все автомобили после 20-ти часов заедут в Киев», - отметил он.

В то же время пока что перевозчики будут ожидать действий от властей и не намерены бастовать. «Прогнозировать, что будет через месяц, сложно, у нас каждый день все меняется, более того, 25 мая - выборы (киевского мэра - УНИАН)», - отметил Ю.КУЧИНСКИЙ. Он также сообщил, что есть предварительная договоренность с правительством отработать вопросы, решения которых требуют перевозчики, до 30 мая. «Премьер-министр пообещала, что в первоочередном порядке она подаст в Верховную Раду те законодательные акты, которые будут подготовлены за это время, и Кабмин рассмотрит ряд постановлений правительства, которые необходимо подписать. То есть, у нас срок до 30 мая. А потом будем смотреть, насколько требования выполнены, и насколько перевозчикам стало легче», - отметил Ю.КУЧИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, сегодня с утра в Киеве в сторону центра столицы двигались колонны грузовиков в рамках предупредительной акции протеста международных автоперевозчиков. По данным АсМАП, около 200 фур двигались по Бориспольской трассе, приблизительно столько же - по проспекту Победы.

Грузоперевозчики проследовали к Минтранссвязи и намеревались доехать до Гостаможслужбы, однако достигли договоренности с ее главой Валерием ХОРОШКОВСКИМ, что на протяжении 2-х недель их требования будут отработаны.

Напомним, 7 апреля АсМАП заявила о намерении провести Всеукраинскую забастовку, если центральные органы власти не выполнят ряд требований перевозчиков. В частности, перевозчики требуют отменить распоряжение КГГА относительно запрета въезда в Киев днем грузового транспорта, делегировать АсМАП полномочия по распределению разрешений на международные перевозки, обеспечить выполнение условия с ЕС об упрощенном оформлении виз. Также перевозчики требуют отменить решение Гостаможслужбы о внедрении вексельной формы расчетов при оформлении автомобилей, привести к европейским нормам порядок прохождения в пунктах пропуска через границу, вернуться к нулевой ставке налогообложения перевозок по Украине, установить нулевую ставку на ввоз новых тягачей, грузовых автомобилей и полуприцепов и пр.

Как сообщалось, КГГА с 1 мая запретила въезд в Киев грузового транспорта общей массой свыше 4,5 тонны с 7.00 до 20.00. Однако в конце апреля мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что решение о запрете въезда грузовиков в Киев перенесено на месяц и будет введено с 1 июня 2008 г.