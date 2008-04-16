Imperial Group Karlovy Vary и компания «ЛОЯЛ» провели традиционную весеннюю презентацию для представителей украинского туристического бизнеса

Туристическая компания ЛОЯЛ, уполномоченный представитель Imperial Group Karlovy Vary на протяжении уже пяти лет играет ведущую роль в популяризации чешских курортов в Украине. В качестве специализированного SPA-туроператора ЛОЯЛ предоставляет туристическим агентствам и агентам наиболее выгодные условия сотруд-ничества, а также уникальную информационную и консультативную поддержку в работе с клиентами.

SPA-туризм имеет свою специфику: кроме качественного отельного сервиса, туристического обслуживания, бога-той экскурсионной программы, клиента интересует высококлассное медицинское обслуживание. IMPERIAL GROUP Karlovy Vary является крупнейшим поставщиком курортных услуг в Чехии. В состав компании входят 4х-звездочные санатории «Империал» и «Сан Сусси», а также 3х-зведочный санаторий «Швейцарский Двор». Но глав-ное – развитая санаторно-курортная инфраструктура, самый большой штат медицинских работников (один специа-лист на 7 отдыхающих), самая современная техническая база в сочетании с огромным профессиональным опытом персонала. Санатории Империал Групп потребляют около 20% всей карловарской минеральной воды, при том что в городе расположено около 100 санаториев и лечебниц. Все это позволяет IMPERIAL GROUP уже много лет быть лидером современного европейского санаторно-курортного лечения.

Традиционно весной представители топ-менеджмента Imperial Group и компании ЛОЯЛ проводят презентацию но-винок сезона для представителей украинского туристического бизнса и ведущих СМИ. На этот раз чешскую сторону представлял коммерческий директор Imperial Group Петр Мыльский, со стороны украинского партнера выступила Светлана Нечаева, генеральный директор компании ЛОЯЛ.

В программе презентации обсуждались тенденции и перспективы оздоровительного туризма в Чехии, особенности, возможности и потребности украинских потребителей и специфику продаж санаторно-курортных туров.

Imperial Group заслуженно гордится своей развитой отельной и туристической инфраструктурой, поэтому особое внимание на конференции будет уделено презентации новинок сервиса для гостей компании.

И, конечно, были презентованы новые программы в в сфере бальнеологии и оздоровления. В частности все шансы на успех у украинских потребителей имеет новая СПА-программа Body-Soul Cleaning, разработанная ведущими чеш-скими врачами-бальнеологами. Это уникальная программа интенсивной очистки о оздоровления организма. Специ-ально подобранный комплекс медицинских процедур, усиленный активным потреблении карловарской минеральной воды, овощных и фруктовых соков, травяных чаев позволяют в короткий срок привести организм в отличную фор-му.

Среди участников конференции разыгран рекламный тур в санатории Imperial Group.

Именно «оздоровительный» туризм на мировом и украинском рынке является наиболее перспективным на-правлением. Клиенты все более отдают предпочтение «полезному» отдыху – всеобщее стремление к здорово-му образу жизни, красоте и долголетию приводит к тому, что спрос именно на санаторно-курортные и SPA-туры растет опережающими темпами. Организаторы конференции, компания ЛОЯЛ и Imperial Group Karlovy Vary надеются, что украинские туристы оценят качественный сервис в Карловых Варах и поток гос-тей в Чехию из нашей страны будет расти высокими темпами.

Более детальную информацию Вы можете получить в офисе ТК «ЛОЯЛ».

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