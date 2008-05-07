Томенко считает неправильным, что работники Секретариата Президента поучают народ и правительство

Киев. 7 мая. УНИАН. Народный депутат Украины, заместитель председателя фракции БЮТ Николай ТОМЕНКО считает неправильной ситуацию, при которой работники Секретариата Президента Украины “учат украинский народ и правительство, что им делать”.

Об этом он заявил на пресс-конференции в УНИАН, комментируя вчерашнее заявление руководителя президентского Секретариата Виктора БАЛОГИ по поводу выполнения соглашения о создании коалиции демократических сил в Верховной Раде VI созыва.

Н.ТОМЕНКО выразил удивление по поводу вчерашнего заявления главы Секретариата Президента.

“Создавалось впечатление, что после того как Виктор ЮЩЕНКО назвал достойное и правильное место Секретариата Президента по Конституции Украины, больше заявлений от Секретариата Президента мы не будем слышать”, - сказал Н.ТОМЕНКО, напомнив, что глава государства сказал, что речь “идет о сантехниках его канцелярии”.

“Когда сантехник канцелярии Президента Украины учит украинский народ и правительство, что делать - это неправильно” - отметил Н.ТОМЕНКО. При он этому добавил: “Исходя из того, как В.ЮЩЕНКО относится к своему Секретариату, я бы о СП говорил или плохое, или ничего”.

Как сообщал УНИАН, 6 мая глава Секретариата Президента Украины В.БАЛОГА призывал парламентское большинство и правительство вернуться к выполнению положений коалиционного соглашения. По его словам, “на сегодня настоящий документ не стал основой деятельности парламентского большинства и сформированного им Кабинета министров”. По мнению В.БАЛОГИ, отклонения от положений соглашения стали постоянными и очевидными, а результативность его выполнения поднялась немного выше нулевой отметки.