Томенко считает главной ошибкой демсил невыдвижение единого кандидата на должность мэра Киева

Киев. 7 мая. УНИАН. Народный депутат Украины, заместитель председателя фракции БЮТ Николай ТОМЕНКО считает главной ошибкой демократических сил во время избирательной кампании в столице невыдвижение единого кандидата на должность мэра Киева на старте избирательной кампании.

Такое мнение он выразил на пресс-конференции в УНИАН, отвечая на вопрос журналистов, не считает ли он ошибкой решение о проведении досрочных выборов в Киеве, ведь по данным опросов действующий мэр столицы Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ имеет наибольшие шансы на победу.

По словам Н.ТОМЕНКО, эти выборы не являются ошибкой.

“Киевляне очень многое получили во время избирательной кампании: начиная с трудоустройства молодых людей и заканчивая финансовой поддержкой задействованных в избирательной кампании”, - отметил он.

При этом депутат добавил, что благодаря выборам в Киеве, БЮТ “остановил целый ряд резонансных строительств, которые бы никогда не были остановлены, если бы не было избирательной кампании”.

Вместе с тем Н.ТОМЕНКО считает, что вероятность победы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО на выборах городского председателя достаточно высокой. “Но наибольшей опасностью является не только сохранение при власти его команды, а то, что так называемая избирательная кампания через “сетевой религиозный маркетинг” становится эффективным инструментом приведения к власти”, - сказал он.

Н.ТОМЕНКО не исключил, что после победы на выборах мэра Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и “его идеологический наставник Сандей АДЕЛАДЖА и команда будут готовиться к участию в президентской избирательной кампании”. Он допустил, что “киевский эксперимент “сети религиозного маркетинга” будет апробирован на всей территории Украины для приведения Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО на должность Президента Украины”.