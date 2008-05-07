Томенко считает, что власти Киева не осуществляют подготовку города к Евро-2012

Киев. 7 мая. УНИАН. Народный депутат Украины, кандидат в депутаты Киевсовета от БЮТ Николай ТОМЕНКО считает, что власти Киева не осуществляют подготовку города к проведению чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Сегодня все города готовятся и один лишь Киев не готовится к Евро-2012”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его словам, Киевская городская государственная администрация “реально ничего не сделала” для подготовки города к проведению чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Н.ТОМЕНКО подчеркнул, что „показательным примером болтовни вместо реальной работы в этом направлении является участие Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО вначале „сноса” ТРЦ „Троицкий” возле НСК „Олимпийский”, после чего процесс этого сноса завершился”.

По словам депутата, в столице до сих пор «не началось строительство ни одного спортивного объекта, связанного с проведением Евро-2012”.

В то же время Н.ТОМЕНКО отметил, что “только новая профессиональная команда может обеспечить реальную подготовку к проведению чемпионата в Киеве”.

Он подчеркнул, что сегодня главной задачей для БЮТ является возвращение Киеву “статуса настоящей столицы украинского образования, науки, культуры и здравоохранения”.

По словам Н.ТОМЕНКО, чрезвычайно важно привести строительство в Киеве к определенной стратегии согласованного общиной города Генерального плана, а также определить принципы новой застройки, согласно которым строительство жилья или торгово-офисных центров будет обязательно связано с необходимостью возведения объектов социальной и гуманитарной инфраструктуры.

Н.ТОМЕНКО выступает за возвращение “к оптимальной и проверенной временами системе управления через 10 районных управлений здравоохранения вместо нынешних трех территориальных медицинских управлений, которые своим созданием только увеличили количество чиновников, централизовали управление и повысили взяточничество через тендерные закупки”. Он отметил необходимость проведения обязательной бесплатной диагностики для детей и пожилых людей.

По его словам, еще одним приоритетом для БЮТ является упорядочение и разработка плана развития и реконструкции студенческих городков в столице Украины.

„Важным является финансирование из местного бюджета инновационных проектов для решения реальных проблем города. Очевидно, что нужно привлекать специалистов Академии наук Украины и отечественных производителей для разработки проектов по энергосбережению, переработке мусора в Киеве и т.п”, - считает Н.ТОМЕНКО.

Он выступает за создание совета известных деятелей культуры, который бы вместо чиновников руководил распределением средств в сфере культуры в городе Киеве.