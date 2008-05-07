На выборах в Киеве за Турчинова готовы проголосовать 28,2%, за БЮТ - 44,3% - опрос

Киев. 7 мая. УНИАН. За кандидата на должность мэра Киева от БЮТ Александра ТУРЧИНОВА готовы проголосовать 28,2% киевлян, за Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО - 22,1%.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные опроса Центра политических и экономических исследований “Киев-21 век” обнародовал сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор Центра Юрий ЖИТНЯК.

Он также отметил, что Виталия КЛИЧКО на выборах мэра готовы поддержать 12,9% опрошенных, Василия ГОРБАЛЯ - 5,8%, Виктора ПИЛИПИШИНА - 2,8%, Николая КАТЕРИНЧУКА - 2,6%, Александра ОМЕЛЬЧЕНКО - 1,7%. В то же время еще не определились 13,7% опрошенных.

Кроме того, сообщил Ю.ЖИТНЯК, результаты опроса показали, что 44,3% киевлян готовы проголосовать за БЮТ на выборах в Киевский городской совет, 16,2 - за Блок Леонида Черновецкого, 11,1% - за Блок Виталия Кличко, 6,2% - за Партию регионов, 2,2% - за Блок Николая Катеринчука, 2% - за Блок Владимира Литвина, 1,2% - за Блок Александра Омельченко. Не определились в этом вопросе 12% респондентов.

В ходе опроса, проведенного в период с 3 по 6 мая, было опрошено 2025 респондентов. Статистическая погрешность составляет 2,2%.