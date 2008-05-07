Эксперты считают неэффективной деятельность парламента – опрос

Киев. 7 мая. УНИАН. Большинство экспертов, политологов и журналистов считают крайне неэффективной деятельность Верховной Рады Украины.

Об этом свидетельствуют результаты экспертного опроса Центра социологических и политических исследований «Социоизмерение» и Института массовой информации, которые были обнародованы сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

По словам председателя правления центра «Социоизмерение», директора Международного института демократии Сергея ТАРАНА, очень неэффективной роботу ВР VI созыва считают 53,6% экспертов, скорее неэффективной, чем эффективной 43,5%. При этом ни один опрошенный не назвал деятельность парламента эффективной или скорее эффективной, чем неэффективной. При этом 2,9% опрошенных не смогли определиться с ответом.

С.ТАРАН отметил, что 48,6% опрошенных оценили деятельность Арсения ЯЦЕНЮКА в должности Председателя ВР скорее позитивно, чем негативно, 14% - полностью довольны работой спикера. При этом тех, кто негативно оценивает деятельность А.ЯЦЕНЮКА, оказалось 8,6%, а тех, кто скорее негативно, чем позитивно – 22,9%.

Самыми эффективными комитетами ВР эксперты признали Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны – 40% опрошенных, Комитет по иностранным делам и Комитет по вопросам науки и образования – по 22,9%.

Опрос проводился 25 апреля – 5 мая 2008 года. Всего было опрошено 35 ведущих украинских политологов, политических экспертов и парламентских журналистов.