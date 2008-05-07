ВО «Свобода» предлагает снова вернуть численность Киевсовета до 90 депутатов

Киев. 7 мая. УНИАН. Всеукраинское объединение «Свобода» выступает за уменьшение численного состава Киевсовета с 120 до 90 депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил кандидат на должность Киевского городского председателя, лидер ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК сегодня на пресс-конференции в УНИАН. (Киевсовет увеличил количество депутатов с 90 до 120 в декабре 2005 года – УНИАН.)

В частности, заявил О.ТЯГНИБОК, объединение «Свобода» на этих выборах – единственная серьезная политическая сила, не связанная ни со старой коммунистической, ни с новой «демократической» номенклатурой. По его словам, «Свобода» является единственной сегодня последовательной идеологической партией национально-патриотического направления с принципиальными программными принципами».

Презентуя программу ВО «Свобода» на выборах в Киевский городской совет, О.ТЯГНИБОК отметил, что, в первую очередь, его политическая сила выступает за защиту самоуправляющихся прав столичной общины. В случае победы на выборах «Свобода» обещает ввести механизм вето община в отношении вопросов местного самоуправления, а также обеспечить право на сопротивление в случае его нарушения.

Кроме этого, одним из основных положений программы является уменьшение численного состава Киевсовета с 120 до 90 депутатов.

ВО «Свобода» планирует сделать все решения киевской власти доступными для киевлян, в частности, публиковать их в Интернете. ВО «Свобода» также выступает за демонтаж антиукраинской символики, а также за переименование улиц, названия которых связаны с периодом большевистской оккупации.

Относительно земельных и строительных вопросов, то эта политическая сила планирует в условиях конкурса на строительство жилья предусмотреть предельную границу рентабельности не больше 10%, что, по их мнению, приведет к существенному удешевлению жилья.