Уже завтра Седрик Филдс будет в Киеве!

Завтра, 9 мая известный боксер прилетает для боя с кандидатом в мэры Киева Егором Бенкендорфом. Встречать Филдса в 13:40 в терминале «С» аэропорта Борисполь, будет тренер Егор Бенкендорфа Алина Шатерникова. Седрик Филдс прибыл для боя на титул интернационального чемпиона Украины.

10 мая о 13:00 в столичном Альта-центре (проспект Московский 11-а), против звезды мирового бокса, супертяжеловеса Седрика Филдса на ринг выйдет дебютант, директор компании Интер Медиа Продакшн, продюсер, кандидат в мэры Киева Егор Бенкендорф. Егор будет добывать в борьбе титул интерконтинентального чемпиона Украины в самой престижной весовой категории.

Алина Шатерникова (чемпионка мира по боксу, тренер Егора Бенкендорфа):

«Это будет интересный бой! Егор практически готов, я за него волнуюсь, конечно же. Но он оказался хорошим учеником. Главное – сила духа и воля к победе, а эти качества у него присутствуют».

Бой Филдз - Бенкендорф состоится в рамках турнира «Битва за Киев». Егор Бенкендорф призывает всех кандидатов соревноваться за место мэра Киева по-спортивному честно и прозрачно, а также приглашает их принять участие в этих соревнованиях.

Раньше Егор Бенкендорф неоднократно заявлял: «Я хочу подчеркнуть, что будучи поклонником бокса, как вида спорта, я не сторонник кулачных боев в политике. Я считаю, что кулаками нужно работать на ринге, а в политике нужно работать головой. Хотя наши сегодняшние политики изо всех сил пытаются доказать обратное».

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Замрий Денис

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