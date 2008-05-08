28,6% киевлян готовы поддержать Турчинова и 43,5% - БЮТ на досрочных выборах мэра Киева и горсовета - опрос

Киев. 8 мая. УНИАН. 28,6% киевлян готовы поддержать Александра ТУРЧИНОВА и 43,5% - Блок Юлии Тимошенко на досрочных выборах мэра Киева и Киевского городского совета.

Об этом свидетельствуют результаты социологического телефонного опроса Центра информационных и маркетинговых исследований «Оазис», которые были обнародованы сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Второе место, по результатам опроса, занимает действующий мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ. За него готовы проголосовать 23,1% избирателей. Виталий КЛИЧКО идет на третьем месте, его поддерживают 12,5%.

За представителя Партии регионов Василии ГОРБАЛЯ готовы проголосовать 5% избирателей, за представителя Блока Литвина Виктора ПИЛИПИШИНА – 2,6%, за Николая КАТЕРИНЧУКА – 2,3% и за бывшего мэра Киева Александра ОМЕЛЬЧЕНКО готовы проголосовать 1,6% киевлян.

Соответственно, на вопрос, за кого бы вы проголосовали на выборах в Киевгорсовет, 43,5% готовы поддержать БЮТ, 16,7% - Блок Леонида Черновецкого, 10,5% - Блок Виталия Кличко, 6,4% - Партию регионов, 2,2% - Блок Литвина, 2,1% - Блок Катеринчука, а 1,4% - Блок Александра Омельченко.

Социологический телефонный опрос был проведен с 3 по 6 мая, всего были опрошены 2025 респондентов, погрешность составляет 2,2%.