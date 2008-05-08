Черняховский заявляет об опасности прихода к власти в столице блоков, которые продолжат незаконные землеотводы

Киев. 8 мая. УНИАН. Главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ заявляет об опасности прихода к власти в столице партий и блоков, которые продолжат «дерибан» земли в Киеве», поскольку в списки кандидатов в депутаты Киевсовета включено большое количество незаконных застройщиков и чиновников-коррупционеров.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ выделил три политические силы, за которые, по его мнению, киевляне не должны голосовать на выборах в городской совет: Блок Кличко, Блок Александра Омельченко и Блок Черновецкого.

«Три перечисленные структуры нами были выбраны по одной причине, что они все в разное время были при власти в Киеве. Их деятельность уже видна, они давно себя показали. Они пытаются вернуться во власть. И я не вижу особой разницы по составу между Блоком Кличка и Блоком Черновецкого, потому что и там, и там очень много людей, которые себя в Киеве уже показали. И нам предлагается за них снова проголосовать», - сказал В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

При этом он напомнил о конфликтных застройках, которые были разрешены предыдущими представителями городской власти и которые сейчас входят, например, в Блок Омельченко, а также скандальной деятельности ряда строительных компаний, представители руководства которых сейчас включены в список Блока Кличко.

«Но у нас есть выход - за эти партии не голосовать и дать возможность в Киеве прийти тем, кто еще не был у власти. Наша позиция, что если дерибан в Киевсовете продолжиться и продолжаться незаконные землеотводы, мы будем первыми инициировать вопрос о досрочном прекращении полномочий, как Киевского городского головы, так и всего состава Киевсовета. Будут найдены механизмы, способы инициировать досрочное прекращение полномочий принудительно, как это было в этот раз», - подчеркнул В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

По его мнению, чем чаще в Киеве будут проводиться выборы, тем это лучше для города.

«Выборы минимум раз в два года – это абсолютно нормальная вещь. Кстати хочу сказать, что Киевский городской голова, который избираться будет, его срок полномочий порядка 18 месяцев. И чтоб вы не удивлялись, что в ноябре 2009 г будут объявлены уже очередные выборы по Украине. Хотя, может, будут внеочередные выборы по всей Украине, потому что такой проект уже есть. Поэтому ожидайте новых выборов и не нужно их бояться», - сказал В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

К тому же, по его данным, для города проведение выборов стоит не дорого. «16 млн. грн. всего стоит эта избирательная компания. Для сравнения скажу, что один жилой дом при очень маленькой норме прибыли – 4 тыс. 700 дол. на 300 квартир по 100 кв. м, приносит прибыль 650 млн. грн.», - рассказал В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Сейчас же, в канун этих выборов в горсовет столицы он предложил киевлянам обратить внимание на крупные политические силы или же те, которые еще себя не проявили.

По мнению В.ЧЕРНЯХОВСКОГО, хотя, например, в БЮТ тоже есть застройщики, но им в этой политической силе придется подчиняться общей позиции.

«Я думаю, что выбор у Юлии Владимировны очень небольшой – либо эти люди будут исключены, либо они просто будут вынуждены подчиняться тем требованиям, которые блок выдвигает. Поэтому эта политическая сила вынуждена будет их аппетиты сдержать», - сказал представитель «ФСК».

На пресс-конференции В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ также сообщил, что является 18 номером в списке кандидатов в Киевсовет от Блока Катеринчука. На вопрос, уверен ли он, что этот блок будет противостоять незаконной застройке города, поскольку известно, что в него входят люди – родственники и близкие тех, кто включен в списки Блока Черновецкого, уже известного своими решениями по землеотводам, В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ сообщил, что расчитывает, что эта политическая сила не будет поддерживать Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

«Я все-таки рассчитываю, что ни при каких обстоятельствах Блок Катеринчука поддерживать ЧЕРНОВЕЦКОГО в Киевсовете не будет. Он (Блок Катеринчука – УНИАН) проходит однозначно. Вопрос, сколько пройдет людей. Что он будет делать – это покажет жизнь. Но одно очевидно, если предвыборные обязательства не будут выполняться, наша задача - независимо, кто в каких блоках, группироваться и снова распускать их», - отметил В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Он рассказал, что учился с Николаем КАТЕРИНЧУКОМ в Киевском национальном университете им.Шевченко, и когда поступило от него предложение о сотрудничестве и появился шанс поучаствовать в предстоящих выборах, согласился.