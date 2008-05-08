БЮТ обещает доплачивать киевским ветеранам Великой Отечественной войны по 500 грн. ежемесячно

Киев. 8 мая. УНИАН. Блок Юлии Тимошенко обещает доплачивать киевским ветеранам Великой Отечественной войны по 500 гривен ежемесячно. Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил народный депутат от БЮТ Сергей ПАШИНСКИЙ.

Депутат рассказал, что сегодня в Киеве проживает 70 тысяч ветеранов ВОВ, из них 9 тысяч инвалидов войны. По его словам, за годы независимость ветеранам уделялось мало внимания: “они брошены на произвол судьбы, и вспоминают о них лишь на 9 мая”.

С.ПАШИНСКИЙ дал гарантии от имени БЮТ, что эта политическая сила будет помнить о ветеранах не только 9 мая, но и последовательно будет внедрять в жизнь свои социальные инициативы в отношении ветеранов.

В частности, кроме гарантированных денежных доплат, БЮТ будет инициировать открытие специализированных магазинов и аптек, где цены будут намного ниже, нежели рыночные.

Так, уже в этом году планируется открыть свыше 100 продуктовых магазинов, где по предъявлению ветеранского удостоверения можно будет купить продукты в 1,5 – 2 раза дешевле. По словам депутата, удешевление продуктов питания будет происходить за счет возмещения из бюджета торговой надбавки, НДС, льготных условий коммунальных платежей для таких магазинов. Планируется, что станут вдвое дешевле и лекарства для ветеранов, за счет централизованных договоренностей относительно закупок у производителей лекарств. Эти две инициативы, заметил С.ПАШИНСКИЙ, будут касаться также и других категорий малообеспеченных киевлян.

Социальные инициативы БЮТ также касаются медицинского и санаторного обслуживания ветеранов. А также реального воплощения в жизнь норм закона об обеспечении перевозки ветеранов – открытие муниципальной службы перевозок.

С.ПАШИНСКИЙ заметил, что все эти инициативы можно реализовать за счет бюджета города. Он подчеркнул, что сегодня он составляет 25 млрд. гривен, а после прихода БЮТ к власти в Киеве он будет увеличен в полтора раза.

При этом, депутат отметил, что речь идет не о предвыборных обещаниях, а о реальных шагах, которые бу