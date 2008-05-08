ВБО “Свобода” обеспокоена попытками журналистов дискредитировать работу центров реабилитации наркозависимых

Киев. 8 мая. УНИАН. Глава правления Всеукраинской благотворительной организации “Свобода” Эдуард ГОЛОВКО обеспокоен попытками некоторых журналистов дискредитировать работу центров реабилитации для наркозависимых.

Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН.

Э. ГОЛОВКО сообщил, что 20 апреля в базовый центр реабилитации для наркозависимых в Геническе приехала журналистка “Закрытой зоны” Екатерина ШИЯН для подготовки программы, которая была “изначально направлена на негатив”.

“Мы считаем, что эта программа была заказная, потому что то, как она (журналистка –УНИАН) себя вела со съемочной группой и то, какие вопросы она задавала дискредитирует всю реабилитацию в Украине”, - сказал он.

По словам Э.ГОЛОВКО, журналисты “инкогнито пытались внедрить своего человека в центр как наркомана”.

Он отметил, что информация, которая будет подана в “Закрытой зоне” не соответствует действительности. “То, как была подана информация, методы, которые они использовали, подрывают доверие к центрам реабилитации”, - добавил он.

Э.ГОЛОВКО также сообщил, что согласился дать журналистке интервью, однако ее вопросы, по его мнению, были некомпетентными. “Первый вопрос, который она мне задала о том, что реабилитация - это очень выгодный бизнес. Вся беседа была направлена в русле, что это деньги, это рабы у вас”, - добавил он.

Э.ГОЛОВКО отметил, что центр открыт для журналистов, которые хотят честно и всесторонне освещать его работу и проблему наркомании и закрыт для тех, “кто лезет к нам через забор”.

Он сообщил, что в ВБО “Свобода” входит 14 центров реабилитации. С начала 2003 года в центре прошли реабилитацию около 300 наркозависимых.

Волонтер организации Антон ЧЕРЕМИСИН, который 6 лет назад прошел реабилитацию в центре, отметил, что путь реабилитации наркоманов в центре “напрямую связан с христианской моралью и трудотерапией”. “Мы можем взять ответственность за человека на всю жизнь”, - сказал он.