Украинцы предпочитают мягкую классическую водку

Согласно данным исследовательского агентства UMG, почти половина украинцев (45,1%) при выборе крепких спиртных напитков обращает внимание на их мягкость. Кроме того, 56,7% населения предпочитают водку, которая легко пьется.

Таким образом, количество потребителей, для которых мягкость водки и легкость ее пития является важной вкусовой характеристикой, ежегодно увеличивается. Ранее, в ноябре 2006 года на мягкость спиртных напитков при их выборе обращали внимание 38% украинцев, а на легкость пития – 56,7%. В то же время, крепость водки, несмотря на бытующее мнение, является гораздо менее важной характеристикой для украинцев – только около 14,8% респондентов называют это отличительной чертой идеальной водки.

«Мы на собственном примере убедились в изменение потребительских предпочтений украинцев, ведь благодаря запатентованной технологии очистки медом, «Medoff» зарекомендовал себе как напиток, в котором отлично сочетаются классический вкус и мягкость. Именно это позволило в 2007 году добиться нам хороших результатов», - говорит бренд-менеджер торговой марки «Medoff» Михаил Долженко

Напомним, что согласно исследованием агентства MEMRB, классические алкогольне напитки употребляют 76% украинцев, настойки - 24%.

Опрос UMG проводился среди мужчин и женщин в возрасте 20-55 лет. Количество респондентов – 2000 человек.

Все водки под торговой маркой «Medoff» отличаются особенным мягким классическим вкусом и производятся по эксклюзивной запатентованной технологии очистки медом. Технология производства и рецептуры не имеют аналогов в мире и запатентованы. В 2005 г. по данным британского рейтинга производителей алкоголя «Drinks International», бренд «Medoff» вошел в пятерку самых быстрорастущих мировых водочных брендов. Бренд «Medoff» уже второй год подряд подтверждает своё качество и доверие потребителей, завоевывая титул «Бренд года» в главной номинации «Народное призвание».