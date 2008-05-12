К 6-летию своей деятельности компания ВОЛЯ приглашает Вас на День открытых дверей, который состоится 16 мая 2008 года!

Уважаемые коллеги!

У Вас будет уникальная возможность увидеть внутренние рабочие процессы ВОЛИ.

Вы увидите, как работают сотрудники и топ-менеджеры ведущего провайдера телекоммуникационных услуг.

Вы побываете в святая-святых компании:

- контакт-центрах, в том числе в КЦ, который находится в сегменте цифризации, где есть возможность увидеть, как идет информирование абонентов, оформление документов и получения оборудования,

- сall-центре,

- цифровой станции,

- абонентской службе, службе платежей,

- СККА (служба по работе с корпоративными и ключевыми абонентами),

- СРОГ (служба по работе с обращениями граждан),

- рrint-центре,

- дата-центре.

Вашими Гидами в этом мероприятии будут:

- Бойко Сергей Юльевич - Президент Компании ВОЛЯ,

- Метельский Андрей Михайлович - Директор по маркетингу,

- Яницкий Владимир Николаевич- Директор подразделения по обслуживанию абонентов,

- Баш Наталья Владимировна – начальник отдела по связям с общественностью.

Отдельное внимание будет так же уделено переходу на цифровой формат предоставления услуги кабельного ТВ, который сейчас проходит непосредственно в Дарницком районе.

После ознакомительной экскурсии мы приглашаем Вас на бизнес-ланч и неформальное общение с первыми лицами компании в ресторане "Мисливський Двір".

Дата проведения мероприятия – 16 мая 2008 года (c 10.00 до 15.00)

Комфортабельный автобус будет ждать Вас 16 мая возле магазина "Cпортмастер" на бул. Леси Украинки , 28 в 10.30.

Ждем Вас!

Обязательная аккредитация по телефону 207-70-92 ,

e-mail :mailto:info@volia.com, info@volia.com