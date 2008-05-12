К 6-летию своей деятельности компания ВОЛЯ приглашает Вас на День открытых дверей, который состоится 16 мая 2008 года!
Уважаемые коллеги!
У Вас будет уникальная возможность увидеть внутренние рабочие процессы ВОЛИ.
Вы увидите, как работают сотрудники и топ-менеджеры ведущего провайдера телекоммуникационных услуг.
Вы побываете в святая-святых компании:
- контакт-центрах, в том числе в КЦ, который находится в сегменте цифризации, где есть возможность увидеть, как идет информирование абонентов, оформление документов и получения оборудования,
- сall-центре,
- цифровой станции,
- абонентской службе, службе платежей,
- СККА (служба по работе с корпоративными и ключевыми абонентами),
- СРОГ (служба по работе с обращениями граждан),
- рrint-центре,
- дата-центре.
Вашими Гидами в этом мероприятии будут:
- Бойко Сергей Юльевич - Президент Компании ВОЛЯ,
- Метельский Андрей Михайлович - Директор по маркетингу,
- Яницкий Владимир Николаевич- Директор подразделения по обслуживанию абонентов,
- Баш Наталья Владимировна – начальник отдела по связям с общественностью.
Отдельное внимание будет так же уделено переходу на цифровой формат предоставления услуги кабельного ТВ, который сейчас проходит непосредственно в Дарницком районе.
После ознакомительной экскурсии мы приглашаем Вас на бизнес-ланч и неформальное общение с первыми лицами компании в ресторане "Мисливський Двір".
Дата проведения мероприятия – 16 мая 2008 года (c 10.00 до 15.00)
Комфортабельный автобус будет ждать Вас 16 мая возле магазина "Cпортмастер" на бул. Леси Украинки , 28 в 10.30.
Ждем Вас!
Обязательная аккредитация по телефону 207-70-92 ,
e-mail :mailto:info@volia.com, info@volia.com