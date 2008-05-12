Компания «ВВД» обратилась в Европейский суд с иском против Украины о взыскании 56,8 млн. грн. по невыполненному контракту «Энергоатомом»

Киев. 12 мая. УНИАН. Компания ООО «ВВД» обратилась в Европейский суд по правам человека (Страсбург) с иском против Государства Украина с требованием защиты ее законных прав и интересов, а также взыскания 56,8 млн. грн. долга по невыполненным обязательствам со стороны НАЭК «Энергоатом».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил адвокат Вячеслав ЛЫЧ.

Напомним, что в 1999 году компания «ВВД», выступавшая в качестве комиссионера, поставила на обособленное подразделение ГП «НАЭК «Энергоатом» «Южно-Украинская АЭС» 4 ротора низкого давления в рамках заключенного с «Энергоатомом» контракта стоимостью 98,6 млн. грн. Указанное оборудование ранее предназначалось для установки на так и не построенной Крымской АЭС. Однако в 2001 году «Энергоатом» прекратил расчеты в рамках контракта, что повлекло за собой ряд судебных разбирательств, в том числе и дела о банкротстве национальной атомной энергогенерирующей компании.

По словам В.ЛЫЧА, европейская судебная инстанция приняла иск к рассмотрению.

При этом адвокат отметил, что, учитывая прецеденты рассмотрения подобных дел в данной судебной инстанции, у компании «есть все основания выиграть судебный процесс».

«Таким образом, своевольная и безответственная политика «Энергоатома» приведет к незапланированным расходам из бюджета Украины. По моему мнению, этого можно было бы избежать, если бы НАЭК соблюдал законодательство и выполнял свои обязательства по заключенным контрактам», - подчеркнул В.ЛЫЧ.

В свою очередь, директор ООО «ВВД» Георгий ПОЛЕЩУК в ходе пресс-конференции заявил о фактическом блокировании финансово-хозяйственной деятельности компании украинскими правоохранительными органами по инициативе НАЭК «Энергоатом».

«Счета арестованы уже несколько лет, и их невозможно разблокировать. В рамках следственных действий по ряду уголовных дел изъята вся документация. Причем не только у нас, но и у других контрагентов», – сказал Г.ПОЛЕЩУК.

По мнению директора ООО «ВВД», подобные, ничем не аргументированные, своевольные действия государственной кампании НАЭК «Энергоатом» создают опасный прецедент, когда, невзирая на решения судов, государственная структура, используя монопольное положение на рынке, не возвращает долги своим контрагентам.

«Похоже, это уже вошло в системность работы «Энергоатома». ООО «ВВД» не единственная компания, которая требует от НАЭК вернуть долги», – сказал Г.ПОЛЕЩУК.

Представитель ООО «ВВД» также считает, что при такой политике и пренебрежительном отношении к соглашениям с партнерами «Энергоатом» может вообще остаться без подрядчиков и поставщиков, что приведет к параличу работы энергосистемы Украины. «Ведь АЭС нуждаются в постоянном обновлении оборудования для поддержания надлежащего технического состояния и надлежащего заполнения центрозапаса. Если «Энергоатом» останется без подрядчиков и поставщиков, возникнет реальная угроза национальной безопасности», - отметил Г.ПОЛЕЩУК.

Справка УНИАН. 1 февраля 2002 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск ООО «ВВД» к НАЭК «Энергоатом» о взыскании задолженности в 56,8 млн. грн. в рамках контракта на поставку оборудования для ЮУАЭС.

22 января 2008 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил заявление ГП НАЭК «Энергоатом» о пересмотре судебного решения от 1 февраля 2002 года в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. При этом суд вынес решение в пользу НАЭК «Энергоатом».

ООО «ВВД» обжаловало это решение в Киевском апелляционном хозяйственном суде.

13 мая 2008 года состоится очередное судебное заседание Высшего хозяйственного суда Украины по делу ООО «ВВД» и НАЭК «Энергоатом».