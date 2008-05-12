Яворивский призывает защитить книжный магазин “Сяйво” от посягательств киевских власть предержащих

Киев. 12 мая. УНИАН. Председатель союза писателей Украины Владимир ЯВОРИВСКИЙ призывает защитить книжный магазин писателей “Сяйво” от посягательств киевских власть предержащих.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

Он заявил, что уже на протяжении нескольких лет помещение книжного магазина пытаются присвоить и перепрофилировать, практически уничтожив его. В этих попытках В.ЯВОРИВСКИЙ обвиняет людей, близких к нынешнему руководству Киева, в частности к секретарю Киевсовета Олесю ДОВГОМУ. “Это очень лакомый кусок для власть предержащих”, – сказал В.ЯВОРИВСКИЙ. Он подчеркнул, что в случае уничтожения “Сяйва” можно будет говорить, что “культура с Крещатика выселена”.

Руководитель СПУ напомнил, что количество книжных магазинов в Украине катастрофически низкое по сравнению с другими странами. В частности, в Польше, которая меньше Украины, их количество составляет приблизительно 3 тысячи, тогда как в Украине книжных магазинов насчитывается около 400. По словам В.ЯВОРИВСКОГО, большинство из них, к сожалению, исчезает именно таким образом, как книжный магазин “Сяйво”. В связи с чем, как сообщил председатель СПУ, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО уже обратилась к Генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО с призывом расследовать “все манипуляции, которые происходят вокруг книжного магазина “Сяйво”. Вместе с тем, В.ЯВОРИВСКИЙ также призвал и министерство внутренних дел расследовать это дело.