В прошлом году доходы Фонда страхования в случае безработицы составили 3,855 млрд. грн.

Киев. 12 мая. УНИАН. В прошлом году доходная часть бюджета Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины в случае безработицы в 2007 году, с учетом остатка на начало года, составила 3 млрд. 855,5 млн. грн., что на 4% превышает прогнозные показатели, утвержденные Фондом.

Такие данные были представлены сегодня на пресс-конференции в УНИАН в ходе презентации отчета о выполнении бюджета Фонда в 2007 году.

Согласно предоставленной информации, сумма страховых взносов в прошлом году составила 3 млрд. 594,8 млн. грн. или 96,7% всей доходной части бюджета Фонда, ассигнования из госбюджета - 100,2 млн. грн. (2,7%), другие поступления - 23,1 млн. грн. (0,6%).

Расходная часть бюджета Фонда составила по итогам 2007 года 3 млрд. 584,7 млн. грн. (включая резерв Фонда) или 96,7% утвержденных расходов.

Социальные услуги и материальное обеспечение в 2007 году были предоставлены 2,4 млн. незанятым гражданам, из которых застрахованные лица составили более 87%. Расходы по соответственным статьям бюджета составили 2 млрд. 474,7 млн. грн., или 69% общих расходов Фонда.

На выплату помощи по безработице, в том числе одноразовой выплаты для предпринимательской деятельности, материальную помощь в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации направлено 1 млрд. 868,2 млн. грн. В среднем за 2007 год ежемесячно помощь по безработице получали 486,7 тыс. человек.