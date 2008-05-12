Луценко снова призывает Турчинова и Кличко найти общий язык относительно единого кандидата в мэры Киева от демсил

Киев. 12 мая. УНИАН. Лидер “Народной самообороны”, министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО снова призывает кандидатов в мэры Киева Александра ТУРЧИНОВА (БЮТ) и Виталия КЛИЧКО найти общий язык относительно определения единого кандидата на эту должность от демократических сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что в случае, если такой единый кандидат не будет определен и демократические силы на выборах мэра Киева потерпят поражение, то вся политическая ответственность за это ляжет на плечи этих двух политиков.

Кроме того, Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что сегодня его политическая сила передаст БЮТ свой план первоочередных мер, которых необходимо принять в Киевсовета, и если этот план будет поддержан, то к нему смогут присоединиться другие демсилы, в том числе и Блок Кличко. По убеждению Ю.ЛУЦЕНКО, это, в свою очередь, позволит создать большинство в Киевсовете, а также – поможет политическим силам договориться между собой в вопросе выдвижения единого кандидата на должность мэра столицы.