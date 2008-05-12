Партия регионов и Центр микрохирургии глаза начинают в Киеве акцию “Детям - здоровое зрение”

Киев. 12 мая. УНИАН. Кандидат в мэры Киева от Партии регионов Василий ГОРБАЛЬ и председатель Ассоциации детских офтальмологов Украины, главный врач киевской клиники “Центр микрохирургии глаза”, доктор медицинских наук, профессор Сергей РЫКОВ начинают в Киеве акцию “Детям - здоровое зрение».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В рамках этой акции предусматривается обследование зрения у всех киевских детей, которые учатся в общеобразовательных заведениях столицы или воспитываются в детских садах.

Как сообщил С.РЫКОВ, именно В.ГОРБАЛЬ помог приобрести необходимое современное медицинское оборудование, что позволит провести обследование. По его словам, обследование будет проходить во всех районах Киева и начнется 12 мая с Соломенского района столицы.

С.РЫКОВ сообщил, что передвижная диагностическая лаборатория позволит группе высококвалифицированных врачей установить диагноз непосредственно на месте. Он отметил, что в случае обнаружения нарушений зрения во время бесплатного обследования детям будут выдавать направления в киевскую клинику “Центр микрохирургии глаза” для дальнейшего лечения.

По его словам, лечение, в зависимости от сложности проблемы и возможностей родителей, будет частично платным или бесплатным.

“Чем больше мы будем знать о болезнях киевлян – тем меньше будет осложнений”, - сказал С.РЫКОВ, отметив, что с помощью этой современной лаборатории в течение 3 минут можно выяснить, имеет ли ребенок изъяны зрения.

В свою очередь В.ГОРБАЛЬ заверил, что эта акция будет продолжаться и после выборов.

“Подобные мероприятия будут иметь вид городской программы... Я абсолютно убежден в своей победе, поэтому я смогу оказать действенную поддержку из бюджета этой программе”, - сказал он.

В.ГОРБАЛЬ также отметил, что, несмотря на поражающий” бюджет столичной медицины, жалобы на качество и доступность медицинского обеспечения многочисленны.

“Киевляне не довольны тем уровнем медицинского обслуживания, который есть в Киеве, и последние реформы в этой области пока положительных результатов не дали”, - сказал кандидат в мэры.

В.ГОРБАЛЬ отметил, что выступает за развитие профилактической медицины и категорически против застроек на территориях больниц. По его словам, единственным исключением может быть строительство жилья для медицинских работников или строительство часовен.

Он также сказал, что выступает за осуществление программы “Киев – за здоровый образ жизни”, которая включает запрет курения в общественных местах, предусматривает неотвратимый отзыв лицензии у заведений торговли за продажу алкоголя и табачных изделий несовершеннолетним, запрет на размещение рекламы алкоголя и табака.

По его словам, также необходимо привлекать молодежь к занятиям спортом.

Кроме того, В.ГОРБАЛЬ отметил, что в его предвыборной программе предусмотрен действенный алгоритм борьбы с наркоманией.