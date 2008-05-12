Заявления Лужкова о Севастополе Луценко считает достойными возбуждения уголовного дела

Киев. 12 мая. УНИАН. Лидер “Народной самообороны”, министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает заявления мэра Москвы Юрия ЛУЖКОВА о Севастополе достойными возбуждения уголовного дела по посягательству на территориальную целостность Украины.

Об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Относительно заявления ЛУЖКОВА – оно является беспрецедентно позорным, и по моему мнению, стоит с привлечением СБУ возбудить уголовное дело по факту заявления о посягательстве на территориальную целостность Украины”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 10 мая в Симферопольском аэропорту Ю.ЛУЖКОВУ, известному своими заявлениями о принадлежности Крыма и Севастополя к России, работники СБУ вручили письменное предупреждение о недопустимости противоправных действий.

11 мая, выступая в Севастополе на концерте по случаю 225 годовщины основания ЧФ РФ, Ю.ЛУЖКОВ заявил, что вопрос о Севастополе «остался нерешенным».

Ю.ЛУЖКОВ отметил: «Севастополь 1948 года был выделен как город, вошедший в подчинение государству. В 1954 году Севастополь не вошел в число тех областей, тех территорий, которые Никита Хрущов передал Украине. И мы говорим о том, что это вопрос остался нерешенным, мы его будем решать. Мы его будем решать в интересах той правды, в интересах тех государственных позиций и того государственного права, которые имеет Россия относительно своей военно-морской базы – Севастополя».

Сегодня, 12 мая, начальник пресс-службы СБУ Марина ОСТАПЕНКО сообщила, что Служба безопасности Украины запретила Ю.ЛУЖКОВУ въезд на территорию нашего государства, поскольку он проигнорировал предупреждение о недопустимости осуществления действий, наносящих вред национальным интересам Украины и ее территориальной целостности