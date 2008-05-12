«Народная самооборона» требует отставки Балоги с должности главы Секретариата Президента

Киев. 12 мая. УНИАН. “Народная самооборона” требует отставки Виктора БАЛОГИ с должности главы Секретариата Президента Украины.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил лидер “Народной самообороны”, министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО.

По его словам, правительство и демократическая коалиция становятся все больше заложниками деструктивной политики Секретариата Президента во главе с В.БАЛОГОЙ. “По моему мнению, глава Секретариата Президента должен быть человеком, который обеспечивает компромисс, контакты, договоренности, согласованную работу между Президентом, премьером и коалицией в парламенте. Но Виктор Иванович сегодня, напротив, стал источником и инициатором всех возможных междоусобиц и провокаций, происходящих на наших глазах», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он напомнил, что сначала были попытки сорвать создание демократической коалиции, потом - непонятная и неприемлемая позиция окружения В.БАЛОГИ в НУ-НС для того, чтобы сорвать голосование в парламенте по избранию Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра, после чего состоялся фактический развал фракции НУ-НС в результате “искусственного создания подконтрольной БАЛОГЕ агрессивно-карманной группы «Единый центр».

Ю.ЛУЦЕНКО также напомнил, что недавно было запрещено главам облгосадминистраций прибывать в Киев для участия в заседаниях Кабинета Министров.

«Но все это были цветочки. Буквально перед Пасхальными праздниками произошла, как по мне, последняя капля, которая переполнила чашу моего терпения», - добавил он. Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что речь идет о плане срыва выполнения доходной части госбюджета путем непроведения приватизации. “Несмотря на явные ошибки Юлии ТИМОШЕНКО в финансово-экономической политике, результатом которых является стремительный рост цен и ощутимое ухудшение доходов населения, я считаю аморальным принцип БАЛОГИ: чем хуже живут люди, тем легче критиковать правительство и потом сменить его на более удобное для него», - сказал он.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, его лично и МВД хотело втянуть в события вокруг Фонда госимущества. “Политиканы опять начали играть в оловянные солдатики в своих политических целях. У меня хватит контроля за действиями подчиненных и хватит выдержки, чтобы не допустить того, до чего довел господин ЦУШКО и его горе заместители во времена печально известного марша внутренних войск», - добавил он.

При этом Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что “Народная самооборона”, как и многие лидеры “Нашей Украины”, считает, что БАЛОГА должен уйти в отставку. “Мы не видим другого варианта для спокойной и эффективной работы парламентской коалиции и правительства демократических сил”, - добавил он.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, “украинский Боливар не выдержит двух людей с амбициями руководителей исполнительной власти”. По его мнению, война амбиций зашла слишком далеко.