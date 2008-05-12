БЮТ мог бы остановить свои конституционные инициативы в обмен на увольнение Балоги – Луценко

Киев. 12 мая. УНИАН. Лидер “Народной самообороны”, министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО считает, что в обмен на освобождение Виктора БАЛОГИ от должности главы Секретариата Президента Украины БЮТ мог бы остановить свои конституционные инициативы.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Самый легкий вариант – снятие БАЛОГИ, ценой чего, с моей точки зрения, должно быть достижение соглашения с БЮТ о понижении конституционных инициатив с их стороны до согласования позиций с НУ-НС”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, правительству сейчас стоит заниматься не Конституцией, а ценой на мясо.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что сегодня в стране фактически существует двоевластие. “Его снятие (В.БАЛОГИ – УНИАН) может решить этот вопрос, и правительство займется своим, а политики в парламенте займутся согласованным вариантом Конституции”, - сказал он.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, если этого не будет сделано, то есть другой выход, который будет иметь более тяжелые последствия для жизни в Украине.

“Продолжение политики поражений от Виктора Ивановича БАЛОГИ, который навязывает ее команде Президента, вызовет необходимость скорейших изменений в Конституцию, которые введут четкий порядок и ответственность единой вертикали власти”, - сказал он.