«Народная самооборона» не будет создавать собственного варианта Конституции - Луценко

Киев. 12 мая. УНИАН. Лидер гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что возглавляемая им политическая сила, которая входит в парламентскую фракцию, не ставит целью создание собственного варианта изменений в Конституцию Украины.

Об этом он заявил сегодня, отвечая на вопрос журналистов на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы не будем писать свою Конституцию», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО. Однако при этом он заметил, что в случае, если на рассмотрение парламента будет внесен, будь-то от БЮТ, Секретариата Президента или Партии регионов отдельный вариант Конституции, то «Народная самооборона» будет голосовать за создание парламентской комиссии для разработки конституционных изменений, которые были бы благоприятны для граждан Украины.

В частности, как заметил Ю.ЛУЦЕНКО, в первую очередь в этом варианте должно быть прописано, что Украина является парламентско-президентской республикой, где Президент имеет право «вето», является главнокомандующим. Также в Конституции, по убеждению Ю.ЛУЦЕНКО, должно быть четко определено проведение судебно-правовой реформы, увеличение полномочий местных органов самоуправления.