“Народная самооборона” настаивает на сохранении президентско-парламентской формы правления в Украине – Луценко

Киев. 12 мая. УНИАН. Гражданское движение “Народная самооборона” настаивает на сохранении президентско-парламентской формы правления в Украине.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил лидер “Народной самообороны” Юрий ЛУЦЕНКО.

По его словам, в конституционном процессе “Народная самооборона” не будет принимать участия в поддержке Конституции от БЮТ, Партии регионов или Секретариата Президента. “Мы будем поддерживать Конституцию Украины и изменения в ней, которые в конце концов прекратят хаос, двоевластие и внутренние дрязги между избранной людьми властью”, - сказал он.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что “Народная самооборона” будет настаивать на сохранении президентско-парламентской республики. По его словам, парламентская республика в условиях раздробленности, политической коррупции и зависимости от зарубежных центров является прямой угрозой для единства и существования нашего государства. Он отметил, что “Народная самооборона” будет выступать за всенародное избрание Президента Украины с правами вето, роспуска парламента, координации внешней политики и статусом Верховного главнокомандующего. Кроме того, по словам Ю.ЛУЦЕНКО, необходима глубокая реформа судебных и правоохранительных органов. Он также отметил, что необходимо провести реформу местного самоуправления. “Мы считаем необходимым прекратить существование лишнего звена, как райгосадминистрации и райсоветы, и перейти к понятной системе местного самоуправления”, - сказал он