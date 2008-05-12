Луценко заявляет, что требование уволить Балогу не повлияет на завтрашнюю работу ВР

Киев. 12 мая. УНИАН. Лидер Гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что требование “Народной самообороны” об отставке главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ не повлияет на завтрашнюю работу Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции УНИАН, отвечая на вопрос журналистов.

«Завтра в парламенте будет нормальный рабочий день. Я уверен, что "Наша Украина" может порекомендовать или предложить достойную кандидатуру на должность главы Секретариата Президента, учитывая, что подобные шаги уже делались неоднократно”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он назвал «функционирование БАЛОГИ на этом посту деструктивным и представляющим угрозу существованию демократической коалиции».

По убеждению Ю.ЛУЦЕНКО, в случае, если В.БАЛОГА и в дальнейшем будет возглавлять Секретариат Президента, то существует угроза продолжения «внутренней войны, которая негативно отразится на существовании демократической коалиции».

«Мне кажется, что такая внутренняя война является нечестной», - заметил Ю.ЛУЦЕНКО, имея в виду В.БАЛОГУ и подчеркнув при этом, что такое свое мнение он формирует, исходя из деятельности главы Секретариата, а не через личное отношение к этому человеку.

Как сообщал УНИАН, сегодня Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что “Народная самооборона” обратилась к Президенту Виктору ЮЩЕНКО с требованием освободить главу его Секретариата В.БАЛОГУ.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, правительство и демократическая коалиция становятся все больше заложниками деструктивной политики Секретариата Президента во главе из В.БАЛОГОЙ. “По моему мнению, глава Секретариата Президента должен быть человеком, который обеспечивает компромисс, контакты, договоренности, согласованную работу между Президентом, премьером и коалицией в парламенте. Но Виктор Иванович сегодня, напротив, стал источником и инициатором всех возможных междоусобиц и провокаций, которые происходят на наших глазах”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.