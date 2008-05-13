Пилипишин назвал “анекдотом” заявление Блока Черновецкого о подкупе киевских избирателей конкурентами

Киев. 13 мая. УНИАН. Председатель Шевченковской районной государственной администрации Киева, кандидат на должность мэра столицы от Блока Литвина Виктор ПИЛИПИШИН назвал “анекдотом 2008 года” заявление Блока Черновецкого о подкупе избирателей конкурентами на выборах в столице.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН, комментируя заявление депутата Киевсовета от Блока Черновецкого Сергея БЕРЕЗЕНКО, распространенное пресс-службой этого блока.

"Насчет подкупа избирателей, действительно, последний раз было заявление Блока Черновецкого том, что Блок Литвина скупает голоса. Знаете – это новый короткий анекдот, когда Блок Черновецкого говорит о подкупе избирателей, понимаете… Можем сказать, что это анекдот 2008 года», - сказал В.ПИЛИПИШИН.

Он также высказал убеждение в том, что подобные заявления и действия в отношении Блока Литвина и лично его свидетельствуют о популярности и усилении влияния этой силы в городе.

"Против нашей политической силы и лично меня, начиная с надписей на заборах и продолжая надписями в Интернете или прессе, выливается грязь и т.д. Это говорит только об одном, что наша политическая сила имеет влияние в Киеве. Мое влияние в Киеве усиливается, и многим это не нравится», - отметил кандидат в мэры.

Именно с этим В.ПИЛИПИШИН связывает и поданый в один из киевских судов иск о снятии его с регистрации кандидатом на пост городского головы.

«Мы скоро дадим пресс-конференцию, где кандидаты заявят, что к ним подходили с просьбой запустить ролики против нашей партии, против лично меня. Сейчас некий ВАСИЛЕНКО (по данным Киевского теризбиркома, самовыдвиженец Анатолий ВАСИЛЕНКО, 1957 г. р., образование незаконченное высшее, временно неработающий – УНИАН) подает иск против меня, чтоб меня снять с кандидата в мэры», - сообщил В.ПИЛИПИШИН.

В тоже время он выразил уверенность, что после выборов (состоятся 25 мая) все эти выпады в сторону его политической силы прекратятся. «26 мая тональность своих разговоров очень серьезно могут изменить. Мы конечно не злопамятные, но память у нас хорошая», - отметил В.ПИЛИПИШИН.

Отвечая на вопрос, допускает ли он срыв выборов в городе, глава Печерского района ответил: «Есть действительно очень много провокаций, применяется много технологий. Мне кажется, что выборы должны состояться, потому что общество устало и должно получить определенность. И обществу мы должны предоставить право избирать, принять решение. Я не исключаю такой возможности (срыва выборов – УНИАН), хотя думаю, что у политических сил и у лидеров, которые возглявляют эти политические силы, хватит ума не издеваться над людьми».

Как сообщал УНИАН, 11 мая депутат Киевсовета от Блока Черновецкого С.БЕРЕЗЕНКО заявил, что телекамерой ТРК «Киев» был зафиксирован факт передачи денег избирателям активистами Блока Литвина по адресу: ул.Горького, 130.

С.БЕРЕЗЕНКО отмечает, что он возмущен и неприятно удивлен тем, что большинство политических сил пытаются купить поддержку киевлян. «Общеизвестными являются факты покупки голосов активистами БЮТ и Блока Виталия Кличко. К сожалению, пример с них берут и те политические силы, которые практически не имеют шансов попасть в Киевсовет», - отметил депутат.