Кандидат в мэры Пилипишин предлагает вынести все игровые автоматы в Киеве за пределы жилых массивов

Киев. 13 мая. УНИАН. Председатель Шевченковской районной государственной администрации Киева, кандидат на должность мэра столицы от Блока Литвина Виктор ПИЛИПИШИН предлагает вынести все игровые автоматы в Киеве за пределы жилых массивов.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН, где презентовал концепцию борьбы с детской игровой зависимостью и рассказал о своем видении путей реформирования игорного бизнеса в столице.

«Категорически нужно запретить размещение игровых учреждений на территории жилых массивов. И как временный выход, наверное, можно было бы перенести все игровые автоматы, например, на набережную Днепра возле моста Патона, моста Метро, и на понтонах разместить их. Во-первых, это было бы в одном месте, а во-вторых, все там было бы под контролем и с позиции относительно детей, и с позиции перечисления налогов, соблюдения законности», - сказал В.ПИЛИПИШИН.

По его словам, в столице 70% детей «воспитывает улица». В.ПИЛИПИШИН подчеркнул, что в Киеве в последние несколько лет не строятся центры досуга молодежи, стадионы, не хватает детских садов, большинство школ нуждаются в капитальном ремонте. В учебных заведениях работают люди пенсионного и предпенсионного возраста, поскольку там низкие зарплаты. В тоже время, он обратил внимание на то, что в Киеве работают 16 тысяч 200 игровых автоматов, причем 36% из них размещены вблизи школ, и расстояние в 100-150 метров, которое является ограничением для размещения, не преграда для детей.

В.ПИЛИПИШИН подчеркнул также, что в большинстве игровых заведений столицы присутствуют сигареты и алкоголь.

«Я вижу один выход: мы ребенка не заставим не употреблять алкоголь или не курить сигареты, мы не сможем запретить ему играть в автоматы. Есть только один вариант – это создать детям другие условия», - подчеркнул он, говоря о необходимости строительства новых стадионов и центров досуга.

В.ПИЛИПИШИН назвал три основные составляющие борьбы с игорным бизнесом в городе и зависимостью от него: это создание условий для нормального развития детей и формирования их личности; агитсотавляющая, с помощью которой нужно показать детям, что существует другой мир помимо наркотиков, азартных игр и алкоголя; властные полномочия: государственный аппарат должен жестко бороться с тем, что разрушает сознание и здоровье детей.

В этом направлении, по его словам, необходимы изменения в законодательстве, и соответствующие 7 законопроектов зарегистрированы в Верховной Раде Украины.

В.ПИЛИПИШИН сообщил, что выступает за повышение штрафных санкций для владельцев таких заведений, в случае предоставления услуг несовершеннолетним. Также он обещает внедрить мораторий на установку игровых автоматов и открытие новых заведений в городе.