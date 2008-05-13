В Киеве наблюдается тенденция к увеличению количества избирателей, которые не хотят голосовать на выборах - опрос

Киев. 13 мая. УНИАН. В Киеве наблюдается тенденция к увеличению количества избирателей, которые не хотят принимать участие в голосовании на выборах мэра города и депутатов столичного совета.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила руководитель общественной организации «Новое поколение Украины», психолог Тамара ТУДВАСЕВА, которая презентовала результаты проведенного организацией очередного социально-психологического исследования. Исследование проводилось с целью изучить мнение киевлян относительно внеочередных выборов в Киеве и действующей городской власти.

«Часть людей, опрошенных нами в прошлый раз, которые тогда однозначно ответили «однозначно да», в этот раз ответили «однозначно нет». Так диаметрально противоположно изменилась реакция людей», - сказала Т.ТУДВАСЕВА.

Она рассказала, что, по словам самих же избирателей, к этому их побудило засилье политической рекламы, которое сейчас наблюдается на улицах, просто «штурмует» дома.

«Это до такой степени достало, что люди просто в знак протеста не хотят идти на выборы», - подчеркнула психолог.

В то же время, по словам Т.ТУДВАСЕВОЙ, тенденция не может угрожать проведению выборов, но считает, что политики должны сделать определенные выводы для себя из этой ситуации.

Согласно полученным результатам опроса, 68,1% респондентов согласны были принять участие в выборах на ближайшие выходные (в конце апреля также 68,1% - УНИАН). Не хотят принимать участие в голосовании 15%, что больше, чем в апреле (13,4%). Не определились с ответом – 16,9% респондентов (в апреле 18,5%).

В телефонном режиме (с 10.00 до 20.00) было опрошено 2 тыс. 14 киевлян в период с 5 по 8 мая. Опрашивались люди в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не более 2,3%.