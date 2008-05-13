Финальная часть литературного фестиваля “Просто так” состоится в Коростене Житомирской области 17 мая

Киев. 13 мая. УНИАН. Девятый литературный конкурс-фестиваль “Просто так”, который ежегодно проводится в городе Коростень Житомирской области, приближается к завершению, его финальная часть начнется 17 мая в городском доме культуры.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили мэр Коростеня Владимир МОСКАЛЕНКО, генеральный директор одного из спонсоров фестиваля, отечественного производителя компьютеров – компании «ДиаВест» Анатолий ГАЛЮК и член жюри фестиваля, руководитель экспертной группы, писатель Михаил СИДОРЖЕВСКИЙ.

По словам организаторов фестиваля, начиная с 9 апреля в его адрес поступило 230 произведений из всех областей Украины. Возраст участников – от 9 до 75 лет.

Планируется, что в ходе финального действа на фестивальную сцену выйдут поэты, прозаики, литературные критики, сатирики-юмористы, авторы, пишущие для детей. В отдельную номинацию выделено детское творчество.

В каждой номинации, после выступлений всех участников, жюри определит победителей, которые получат премии и ценные призы. Все номинанты, независимо от жанра, смогут побороться за гран-при, который в этом году - 2000 гривен, и ноутбук «ДиаВест».

Заключительное заседание жюри будет проходить в присутствии журналистов.

Фестиваль “Просто так” проходит при поддержке бизнесмена Константина ГРИГОРИШИНА, города Коростень, газеты «Зеркало недели», Коростенского индустриального парка, отечественного производителя компьютеров фирмы «ДиаВест» и польского фонда «Молодая демократия». Информационные спонсоры фестиваля – "5-й канал", «Літературна Україна» и УНИАН.

Организаторы также сообщили, что журналисты, которые пожелают посетить фестиваль, приглашаются 17 мая в 8.00 на площадку перед агентством УНИАН (Крещатик, 4), где их будет ждать специальный автобус (город Коростень обеспечивает проезд и питание. Запись на поездку – на месте, по журналистским удостоверениям).